Nạn nhân kể lại phút kinh hoàng lúc xe khách lao xuống vực sâu đèo An Khê, Gia Lai

Thứ Hai, 17:53, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào đêm 10/5, hiện nay 3 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai. Các nạn nhân vẫn bị ám ảnh về những giờ phút xe khách lao xuống vực.

 

Đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai, chị Phạm Thị Ngọc Trâm (SN 1990, quê xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe khách lao xuống vực trong đêm tối.

Chị Phạm Thị Ngọc Trâm đau buồn khi người chị đi cùng mình tới Đà Nẵng để làm thuê, đã tử vong trong vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh, chiếc xe chao đảo dữ dội rồi lao thẳng xuống vực sâu. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người bị hất tung, lộn nhào và va đập liên tục vào ghế, cửa xe, không ai kịp phản ứng gì. Khi xe dừng lại dưới vực, xung quanh chỉ thấy tối đen cùng những tiếng la hét thất thanh.

Chị lấy điện thoại trong túi quần để soi sáng thì thấy chỉ còn vài người nằm lại trong xe, nhiều hành khách đã bị văng ra ngoài. 

Bản thân chị Trâm bị chấn thương ở cổ, đầu và chân nên không thể tự di chuyển, phải nằm chờ nhiều giờ để chờ lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu.

“Kinh  khủng lắm vì tối xong rồi không thấy gì hết. Người cứ lộn nhào va đập qua bên này, qua bên kia. Tôi không cử động được. Người rớt ngoài, người ở trong. Có anh đó đến đầu tiên xong anh gọi nhiều người đến đưa ra. Chúng tôi đi ba người, một bé nằm ở dưới kia (cùng khoa) nữa. Còn chị đi cùng với tôi văng ra ngoài, chị đó mất rồi", chị Trâm nghẹn ngào.

Các bệnh nhân đã nhanh chóng được đưa đến cấp cứu và điều trị tích cực tại Bệnh viện trung tâm Gia Lai.

Cùng nằm điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai, chị Hòa Thị Phương (ở xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) cũng không khỏi hãi hùng khi nhớ lại phút giây sinh tử khi xe lao xuống vực sâu: “Nhìn lên phía trước, thấy xe cứ lao xuống vực vậy thôi. Xe cứ lao rầm rầm xuống dưới. Khi tôi tìm được điện thoại soi thì chỉ có 4 người trong xe”.

Ông Nguyễn Đức Nam (sinh năm 1977, trú tại xã Tam Hải, TP Đà Nẵng) kể: “Nghe xẹt xẹt, rồi ầm ầm. Tôi không nhớ được cái gì khác. Tôi đi ra không được, phải nhờ người dìu ra”.

Bác sĩ Ngô Văn Ri, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe ô tô khách lao xuống vực tối qua.

Bác sĩ Ngô Văn Ri thông tin, cả 3 bệnh nhân hiện không nguy hiểm về tính mạng và đang tiếp tục được điều trị tích cực: “Ba bệnh nhân chụp phim lên gần như không có tổn thương thực thể gì sâu cả. Hầu như chụp sọ não lên cả ba bệnh nhân đều không có tổn thương thực thể nào. Theo tiên lượng, thời gian sớm nhất các bệnh nhân sẽ phục hồi."

Như VOV đã thông tin, khoảng 22h55 ngày 10/5, tại Km61+100 Quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải mang biển kiểm soát 77H-003.62 do ông Nguyễn Thanh Yên (SN 1998, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển và xe ô tô khách mang biển kiểm soát 50H-059.48 do ông Phạm Thiện Tâm (SN 1998, trú xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk) cầm lái chạy cùng chiều hướng Pleiku - Quy Nhơn.

Địa điểm xảy ra va chạm giữa 2 xe.

Cú tông mạnh khiến xe khách mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 30m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 12 người gồm tài xế và 11 hành khách.

Hậu quả, một hành khách nữ tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị, những người còn lại bị thương nhẹ được điều trị tại trạm y tế.

Ngay trong đêm, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Clip lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, giải cứu các nạn nhân.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
