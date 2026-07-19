Nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua giai đoạn nguy kịch

BS.CKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu (ICU) của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 6 ngày được chuyển từ Phú Quốc về TP.HCM bằng đường hàng không để điều trị chuyên sâu, sức khỏe của bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã dần ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy 6 ngày qua (Ảnh: BVCR)

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, không cần sự hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định. Bệnh nhân cũng đã được rút máy tạo nhịp và có thể tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ nhàng tại giường bệnh.

Dự kiến ngày mai (20/7), sau khi hội chẩn toàn viện, nam bệnh nhân sẽ được chuyển đến các khoa liên quan để tiếp tục theo dõi thêm về tim mạch, tăng cường dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu. Đây là nạn nhân cuối cùng còn điều trị sau vụ lật ca nô xảy ra chiều 11/7 tại vùng biển Phú Quốc.

Trước đó, nam du khách 54 tuổi được xác định bị suy hô hấp nặng do ngạt nước biển, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, đồng thời mắc bệnh đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.

Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi bệnh nhân vừa bị xuất huyết não, vừa cần can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp. Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, ê-kíp điều trị đã quyết định can thiệp ngay tại Phú Quốc. Khi tình trạng tạm ổn định, ngày 13/7, bệnh nhân được Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển bằng đường hàng không với hệ thống hồi sức chuyên sâu về TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân có thể tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ nhàng tại giường bệnh (Ảnh: BVCR)

Vụ lật ca nô xảy ra khoảng 13h ngày 11/7 khi phương tiện chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài vào cảng quốc tế An Thới thì gặp sóng lớn và bị lật. Tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, 21 người được cứu sống.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng để điều tra hành vi vi phạm quy định về giao thông đường thủy.