English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua giai đoạn nguy kịch

Chủ Nhật, 21:25, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nam du khách người Ấn Độ - nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc, đã qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực sau 6 ngày được chuyển về TP.HCM điều trị.

BS.CKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu (ICU) của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 6 ngày được chuyển từ Phú Quốc về TP.HCM bằng đường hàng không để điều trị chuyên sâu, sức khỏe của bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã dần ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

nan nhan nang nhat vu lat ca no o phu quoc qua giai doan nguy kich hinh anh 1
Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy 6 ngày qua (Ảnh: BVCR)

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, không cần sự hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định. Bệnh nhân cũng đã được rút máy tạo nhịp và có thể tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ nhàng tại giường bệnh.

Dự kiến ngày mai (20/7), sau khi hội chẩn toàn viện, nam bệnh nhân sẽ được chuyển đến các khoa liên quan để tiếp tục theo dõi thêm về tim mạch, tăng cường dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu. Đây là nạn nhân cuối cùng còn điều trị sau vụ lật ca nô xảy ra chiều 11/7 tại vùng biển Phú Quốc.

Trước đó, nam du khách 54 tuổi được xác định bị suy hô hấp nặng do ngạt nước biển, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, đồng thời mắc bệnh đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.

Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi bệnh nhân vừa bị xuất huyết não, vừa cần can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp. Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, ê-kíp điều trị đã quyết định can thiệp ngay tại Phú Quốc. Khi tình trạng tạm ổn định, ngày 13/7, bệnh nhân được Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển bằng đường hàng không với hệ thống hồi sức chuyên sâu về TP.HCM để tiếp tục điều trị.

nan nhan nang nhat vu lat ca no o phu quoc qua giai doan nguy kich hinh anh 2
 Bệnh nhân có thể tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ nhàng tại giường bệnh (Ảnh: BVCR)

Vụ lật ca nô xảy ra khoảng 13h ngày 11/7 khi phương tiện chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài vào cảng quốc tế An Thới thì gặp sóng lớn và bị lật. Tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, 21 người được cứu sống.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng để điều tra hành vi vi phạm quy định về giao thông đường thủy.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc
Đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

VOV.VN - Sau vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng, Sở Du lịch tỉnh An Giang kiến nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc sử dụng ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín) trong vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo trên biển, đồng thời đề xuất siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn đường thủy.

Đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

VOV.VN - Sau vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng, Sở Du lịch tỉnh An Giang kiến nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc sử dụng ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín) trong vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo trên biển, đồng thời đề xuất siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn đường thủy.

Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua cơn nguy kịch sau ca can thiệp đặc biệt
Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua cơn nguy kịch sau ca can thiệp đặc biệt

VOV.VN - Liên quan vụ lật ca nô ở Phú Quốc, nạn nhân nặng nhất đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị sau khi được các chuyên gia can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp. Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi người bệnh vừa nhồi máu cơ tim, vừa đa chấn thương, đuối nước, xuất huyết não.

Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua cơn nguy kịch sau ca can thiệp đặc biệt

Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua cơn nguy kịch sau ca can thiệp đặc biệt

VOV.VN - Liên quan vụ lật ca nô ở Phú Quốc, nạn nhân nặng nhất đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị sau khi được các chuyên gia can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp. Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi người bệnh vừa nhồi máu cơ tim, vừa đa chấn thương, đuối nước, xuất huyết não.

Đưa ECMO ra Phú Quốc cấp cứu nạn nhân vụ lật ca nô
Đưa ECMO ra Phú Quốc cấp cứu nạn nhân vụ lật ca nô

VOV.VN - Liên quan đến vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch tại Phú Quốc, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khẩn trương huy động ê-kíp hồi sức, mang theo hệ thống ECMO cùng nhiều thiết bị chuyên sâu ra đảo để hỗ trợ điều trị hai nạn nhân nguy kịch.

Đưa ECMO ra Phú Quốc cấp cứu nạn nhân vụ lật ca nô

Đưa ECMO ra Phú Quốc cấp cứu nạn nhân vụ lật ca nô

VOV.VN - Liên quan đến vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch tại Phú Quốc, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khẩn trương huy động ê-kíp hồi sức, mang theo hệ thống ECMO cùng nhiều thiết bị chuyên sâu ra đảo để hỗ trợ điều trị hai nạn nhân nguy kịch.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục