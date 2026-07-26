Nạn nhân nguy kịch vụ lật ca nô Phú Quốc hồi phục, đã về Ấn Độ

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sức khỏe của người bệnh gần như đã hồi phục hoàn toàn. Hiện tại, bệnh nhân có thể tự đi lại quãng ngắn, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Các chỉ số sinh tồn như nhịp tim và huyết áp đều duy trì ổn định.

Bệnh nhân hồi phục xuất viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình trở về Ấn Độ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử một bác sĩ trực tiếp tháp tùng, theo dõi sức khỏe bệnh nhân trên chuyến bay. Sau khi về nước, người bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế địa phương.

Dịp này, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã trao quyết định khen thưởng cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, cấp cứu và điều trị các nạn nhân của vụ lật canô tại Phú Quốc.

Bệnh nhân được chuyển bằng đường hàng không từ Phú Quốc đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng 13/7 trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ê-kíp vận chuyển đã phải sử dụng hệ thống hồi sức chuyên sâu gồm máy thở, thiết bị theo dõi và chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ tim phổi nhân tạo (ECMO) để bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh.

Trước đó, chiều 11/7, chiếc canô mang tên Ocean Pearl Island chở 32 du khách nước ngoài, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên đã gặp nạn tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài thuộc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Khi còn cách Cảng quốc tế An Thới khoảng 400m trên hành trình trở về, phương tiện bất ngờ gặp dông lốc mạnh và bị lật.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 15 người tử vong, 21 người được cứu sống, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nguy kịch.