English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nạn nhân rơi xuống sông Mã (Sơn La), thi thể được tìm thấy ở tỉnh Hủa Phăn, Lào

Thứ Bảy, 21:28, 26/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm nạn nhân rơi xuống Sông Mã mất tích, đến ngày 26/9, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.T.H (SN 2003) tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Trước đó vào chiều 24/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh N.T.H (SN 2003) điều khiển xe mô tô BKS 26D1- 308.20, di chuyển từ bản Tiên Sơn về bản Là, xã Chiềng Khương (Sơn La); khi qua cầu phao bắc qua sông Mã không may bị rơi xuống sông, mất tích.

nan nhan roi xuong song ma son la , thi the duoc tim thay o tinh hua phan, lao hinh anh 1
Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực sông huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Sông Mã - Sốp Cộp) huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đơn vị đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy và CNCH, trang thiết bị chuyên dụng phối hợp với quần chúng nhân dân bản Là, bản Tiên Sơn, Công an xã Chiềng Khương, Đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khương triển khai tìm kiếm nạn nhân.

nan nhan roi xuong song ma son la , thi the duoc tim thay o tinh hua phan, lao hinh anh 2
Lòng sông rộng, việc tìm kiếm thi thể nạn nhân rất khó khăn

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lòng sông rộng, nước chảy xiết, địa hình phức tạp. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện từ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 (Tô Hiệu) đến hiện trường. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe CNCH, 1 xe chở quân và 1 xuồng cứu nạn chuyên dụng, phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

nan nhan roi xuong song ma son la , thi the duoc tim thay o tinh hua phan, lao hinh anh 3
Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 26/9, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Khương, Công an xã Chiềng Khương và Công an huyện Mường Ét hoàn tất các thủ tục, bàn giao nạn nhân cho gia đình. 

CTV Cao Thiên-Đức Nghiêm/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế điều khiển ô tô Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế điều khiển ô tô Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn nghiêm trọng ở Hải Phòng
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn nghiêm trọng ở Hải Phòng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 26/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn nghiêm trọng ở Hải Phòng

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn nghiêm trọng ở Hải Phòng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 26/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.

Sửa chữa cầu Sông Lô chậm tiến độ, trụ T5 vẫn “mắc kẹt” giữa dòng nước
Sửa chữa cầu Sông Lô chậm tiến độ, trụ T5 vẫn “mắc kẹt” giữa dòng nước

VOV.VN - Việc sửa chữa cầu Sông Lô tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vẫn chậm so với yêu cầu đề ra. Trong đó, trụ T5 nằm giữa lòng sông chưa thể triển khai các hạng mục thi công cơ bản do mực nước cao, dòng chảy mạnh và diễn biến bất thường.

Sửa chữa cầu Sông Lô chậm tiến độ, trụ T5 vẫn “mắc kẹt” giữa dòng nước

Sửa chữa cầu Sông Lô chậm tiến độ, trụ T5 vẫn “mắc kẹt” giữa dòng nước

VOV.VN - Việc sửa chữa cầu Sông Lô tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vẫn chậm so với yêu cầu đề ra. Trong đó, trụ T5 nằm giữa lòng sông chưa thể triển khai các hạng mục thi công cơ bản do mực nước cao, dòng chảy mạnh và diễn biến bất thường.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục