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Biên phòng phát hiện tàu cá chở hơn 40.000 lít dầu lậu không giấy tờ trên biển

Thứ Bảy, 20:20, 26/09/2026
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VOV.VN - Chiều 26/9, Đại úy Lê Văn Tiến, Phó Hải đội trưởng, Hải đội Biên phòng 1 (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết đơn vị đang điều tra, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ xử lý tàu cá vận chuyển dầu không hóa đơn, chứng từ trên biển.

Trước đó, vào khoảng 22h30 phút, ngày 25/9, tổ công tác Hải đội Biên phòng 1 tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, đến khu vực cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) khoảng 30 hải lý về phía Đông, phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát LA-99... đang hoạt động, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

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Tổ công tác Hải đội biên phòng 1 phát hiện tàu cá LA-99... có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tàu cá do ông N.V.T. (ở xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng, trên tàu có thêm 4 thuyền viên, phát hiện trên tàu có nhiều chất lỏng màu vàng nâu, có mùi dầu được chứa trong 2 hầm phía trên mặt boong trước mũi tàu

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Hải đội Biên phòng kiểm tra tàu cá và phát hiện số lượng lớn dầu không hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Qua làm việc thuyền trưởng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và khai nhận số dầu trên là dầu D.O số lượng 40.500 lít, thuyền trưởng mua lại từ tàu lạ trên biển để bán kiếm tiền lời.

bien phong phat hien tau ca cho hon 40.000 lit dau lau khong giay to tren bien hinh anh 3
Lực lượng làm nhiệm vụ, tiến hành lấy mẫu dầu giám định theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và đưa người, tàu cá về Hải đội Biên phòng 1 điều tra làm rõ.

Trần Hiếu - CTV Hoàng Tá/VOV-ĐBSCL
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