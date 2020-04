Ngành than Quảng Ninh ủng hộ bà con ngư dân trong dịch Covid-19

Trong những ngày này, hoạt động doanh nghiệp chung tay cùng bà con nông dân vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19 đang được triển khai rộng khắp cả nước. Tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng có những hoạt động thiết thực đồng hành cùng ngư dân miền biển. Hơn 100 tấn hàu và ngao hai cùi đã được ngành Than kêu gọi, hỗ trợ tiêu thụ và thu mua đưa vào các bếp ăn cho công nhân.



Công đoàn viên của Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam - TKV) hưởng ứng thu mua tiêu thụ ngao và hàu cho bà con huyện Vân Đồn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhiều ngư dân ở tỉnh Quảng Ninh phải chịu cảnh lao đao, tìm đầu ra cho thủy, hải sản đặc biệt là ngao và hàu. Khác với những loài thủy sản khác, ngao và hàu là loại nhuyễn thể, không thể kéo dài thời gian thu hoạch vì nếu để muộn, vỏ của chúng sẽ biến thành màu đen và tự chết, gây ảnh hưởng tới môi trường.



Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã lên kế hoạch, tổ chức ở nhiều đơn vị thu mua và hỗ trợ tiêu thụ thủy, hải sản. Chỉ trong 2 đợt triển khai, Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tiêu thụ giúp bà con ngư dân hơn 7 tấn hàu và ngao hai cùi.

Hoạt động được hàng ngàn công đoàn viên của ngành Than than hưởng ứng nhưng vẫn đảm bảo đủ yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Tự nguyện mua hàng chục cân hàu và ngao hai cùi để ủng hộ, chị Trần Thị Quyên, chuyên viên văn phòng Công ty Than Hòn Gai chia sẻ: “Trong lúc dịch bệnh như thế này, tôi vẫn được đi làm vẫn có lương ổn định là niềm hạnh phúc. Tôi cũng chung tay cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty. Bản thân tôi cũng đã mua được hơn 30kg hàu và ngao hai cùi. Tôi cảm thấy đây là một việc làm ý nghĩa để góp phần chung tay cùng bà con trong lúc dịch bệnh khó khăn như thế này”.

Công ty Than Vàng Danh cũng đã tổ chức hoạt động này ngay từ đầu mùa dịch.

Không chỉ Công ty Than Hòn Gai, Công ty Than Vàng Danh, Công ty than Quang Hanh,… cũng là những đơn vị đầu tiên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hưởng ứng hỗ trợ tiêu thụ ngao hai cùi và hàu giúp bà con ngư dân trên địa bàn; đồng thời thu mua để đưa về các bếp ăn, chế biến hợp khẩu vị, đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ công nhân. Hoạt động được hàng ngàn công đoàn viên của ngành Than hưởng ứng nhưng vẫn đảm bảo đủ yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid – 19.

“Cán bộ công nhân viên của công ty rất ý thức, ý thức chung tay cùng với bà con và rất phấn khởi. Khi đưa được ngao và hàu về hỗ trợ ngay tại công ty để cán bộ công nhân viên thu mua, thì mọi người cũng chấp hành rất tốt quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, tổ chức bài bản. Mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình”, ông Vũ Đại Chung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hòn Gai (TKV) nói.

Đến nay, việc hỗ trợ thu mua thủy, hải sản cho bà con địa phương đã được triển khai trên hơn 10 đơn vị của ngành Than.

Ông Đặng Trung Hội, đại diện HTX hàu sữa Vân Đồn, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước dịch Covid – 19, 90% ngao hai cùi của chúng tôi là xuất sang Trung Quốc, còn sản phẩm ruột hàu thì xuất khẩu sang Đài Loan. Dịch bệnh này đã làm ảnh hưởng rất lớn, sản phẩm xuất sang Trung Quốc và Đài Loan đều đã bị cấm, khách nội địa đến du lịch ở các nhà hàng thì cũng gần như không còn.

“Đồng hành cùng bà con ngư dân ở Vân Đồn trong thời gian vừa rồi, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã hết sức nhiệt tình, tiêu thụ hơn 100 tấn ngao và hàu cho bà con từ đầu dịch cho đến giờ và vẫn tạm giữ được giá ở mức ổn định. Sau khi phát động, gần 100 tấn ngao hai cùi và hàu đã được “giải cứu” chỉ trong thời gian ngắn”, ông Hội nói.

Ngoài HTX hàu sữa Vân đồn còn có nhiều đơn vị sản xuất thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được hỗ trợ như Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long, HTX thủy sản Thắng Lợi (thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh),… Đến nay, việc hỗ trợ thu mua thủy, hải sản cho bà con địa phương đã được triển khai trên hơn 10 đơn vị của ngành Than./.