Nghẹt thở giải cứu 19 người trên xe khách bị lật trong mưa tầm tã ở Đồng Nai

Vào khoảng 22h17 ngày 15/9, nhận tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô đầu kéo tại Km 977+100 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14, đoạn qua thôn Hưng Vượng, xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai - trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 12 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP. Đồng Nai đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đang dọn dầu tràn ra đường

Tại hiện trường, cabin xe tải bị biến dạng hoàn toàn, một nạn nhân kẹt cứng bên trong. Lực lượng cứu hộ đã phối hợp cùng cảnh sát giao thông và người dân địa phương dùng thiết bị chuyên dụng cắt khung thép, đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Cú va chạm mạnh còn khiến một lượng lớn dầu thủy lực lênh láng khắp mặt đường. Dưới cơn mưa như trút nước, vết dầu mỡ biến đoạn đường dốc thành một cái bẫy cực kỳ nguy hiểm. Các chiến sĩ phải rải từng bao cát để khắc phục sự cố, căng dây cảnh báo các phương tiện.

Hành khách được đưa ra ngoài an toàn

Đúng lúc công tác xử lý dầu tràn đang ở đoạn cao điểm, một tiếng động lớn vang lên. Do mưa lớn xối xả làm hạn chế tầm nhìn và đường trơn trượt, chiếc xe khách giường nằm 36 chỗ đang lưu thông hướng TP.HCM đi Đắk Lắk đã mất lái, lật ngang xuống mương thoát nước sâu cạnh đường, chỉ cách hiện trường vụ tai nạn trước vỏn vẹn 20m.

Tình huống chuyển sang trạng thái khẩn cấp. Toàn bộ lực lượng lập tức chuyển hướng gác lại việc rải cát, lao xuống mương nước chảy siết. Trong chiếc xe nằm nghiêng ngả, tiếng la hò, hoảng loạn của hành khách vang lên.

Lực lượng giải cứu hành khách bị mắc kẹt trong xe khách

Trời tối đen như mực, mưa mỗi lúc một to, các chiến sĩ đã đu mình lên thân xe, đập kính, mở lối thoát hiểm. Từng hành khách hoảng loạn, trong đó có cả người già và trẻ em, lần lượt được cõng, dìu ra khỏi chiếc xe gặp nạn an toàn.

Đến rạng sáng nay (16/9), 17 hành khách cùng 2 tài xế đã được đưa lên bờ an toàn. Ngay sau khi giải cứu toàn bộ 19 người, các chiến sĩ lại quay trở lại mặt đường, tiếp tục cào cát, làm sạch vệt dầu tràn để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác.