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Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật xe ô tô chở khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thứ Hai, 22:17, 31/08/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 61/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ lật xe ô tô chở khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

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Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lật xe khách trên quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.H.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Công điện nêu: Theo thông tin báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, vào lúc 03 giờ 10 phút ngày 31/8/2026 trên tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn đường chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác giao thông, xe ô tô chở khách giường nằm mang biển kiểm soát 50E-449.17 do lái xe Nguyễn Cảnh Hạ Long (sinh năm 1993) trú tại tỉnh Gia Lai điều khiển lưu thông trên đường tránh theo hướng Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa cũ, đến vị trí Km10+600 đường tránh Đăk Đoa cũ, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai do mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn và mặt đường bị sạt lở bùn đất nên lái xe mất lái, lật nghiêng xe vào lề đường bên phải chiều đi. Trên xe có 34 người (02 lái xe, 01 phụ xe, 31 hành khách). Hậu quả, 02 người tử vong, 05 người bị thương.

Tập trung mọi lực lượng, bố trí các điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị nạn; làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm

Đây là vụ việc có dấu hiệu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 2 - 9. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong và thăm hỏi ân cần đối với những người bị thương. Để kịp thời khắc phục hậu quả và phòng ngừa những vụ tương tự xảy ra, đảm bảo kỳ nghỉ lễ được an toàn cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung mọi lực lượng, bố trí các điều kiện tốt nhất về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong;

b) Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên;

c) Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02 - 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Công điện số 56/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; chỉ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và cá nhân từng đối tượng trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân người chịu trách nhiệm và trách nhiệm của lái xe để xảy ra vụ việc; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để làm gương và nêu cao tính răn đe trong chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát lại công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn công trình, việc nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng toàn bộ tuyến đường này, nhất là tính pháp lý, các yếu tố đảm bảo an toàn, các bất cập chưa được khắc phục, nguyên nhân để xảy ra vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này; khẩn trương khắc phục tồn tại, đảm bảo an toàn thông suốt trước khi cho phép phương tiện lưu thông.

4. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không được để xảy ra những vụ việc tương tự, đảm bảo người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, thông suốt.

5. Giao Bộ Công an thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc và báo cáo theo đúng quy định.

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Danh tính nạn nhân vụ lật xe khách ở Gia Lai làm 4 người tử vong

VOV.VN - Liên quan tới vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh Quốc lộ 19, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai rạng sáng 31/8 khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương, tới nay, một số nạn nhân vẫn đang được điều trị, trong đó có các trường hợp chấn thương nặng phải phẫu thuật hoặc chuyển tuyến.

PV/VOV.VN
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