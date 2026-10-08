Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Sáng nay (8/10), tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn đã gây ngập cục bộ. Tuyến đường vào khu dân cư Cà Ninh, thôn Thượng Hòa và khu dân cư 12, 13, thôn Đông Lỗ bị ngập, có nơi nước tràn vào nhà dân. Đường vào khu vực rừng dừa nước Cà Ninh, thôn Phú Long cũng bị ngập nước.

Hỗ trợ người dân đưa vật nuôi đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng chức năng xã Vạn Tường đã có mặt tại các điểm ngập sâu, khoanh vùng, giăng dây và cắm biển cảnh báo, ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân chủ động kê cao tài sản, kiểm tra hệ thống điện trong nhà để phòng ngừa chập cháy do ngập nước; không để trẻ em chơi đùa, bơi lội gần các khu vực nước ngập, kênh, mương thoát nước.

Hỗ trợ người dân đưa vật nuôi đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông của tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Hôm nay, do thời tiết xấu, tuyến vận tải thủy Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại đã tạm dừng hoạt động. Cơ quan chức năng căn cứ diễn biến thời tiết, điều kiện an toàn để quyết định việc xuất tàu trở lại.

Mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi núi. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát, lập bản đồ các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; phối hợp với Công an các xã tuyên truyền, cảnh báo người dân khi lưu thông.

Đáng chú ý, trên Quốc lộ 24, nhất là khu vực đèo Vi Ô Lắk, nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn nhưng mặt đường hẹp, nhiều khúc cua gấp, tầm nhìn hạn chế và thường xuyên xuất hiện sương mù. Dọc tuyến có nhiều điểm sạt lở, một số vị trí đang được khắc phục, nguy cơ sạt lở vẫn còn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở trong thời điểm mưa lớn. Khi buộc phải di chuyển, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động tránh các điểm có nguy cơ mất an toàn.

Một số hình ảnh ngập cục bộ:

Một tuyến đường nông thôn tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập nước.

Xã Đông Sơn cắm biển cánh báo khu vực nước sâu, nguy hiểm

Di chuyển đồ đạc của người dân lên khu vực cao hơn.

Đưa người dân ra khỏi khu vực ngập nước.

Một ngôi nhà ở xã Vạn Tường bị ngập nước.