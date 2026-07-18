Nghĩa đồng bào sau lũ dữ Mường Than

Tài sản của nhiều gia đình còn sót lại là những nền nhà phủ dày bùn đất

Trước ngôi nhà ngập đầy bùn đất của gia đình, chị Triệu Thị Sính, hộ kinh doanh quần áo tại Đội 11, xã Mường Than (Lai Châu) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc dòng lũ ập đến.

"Nhà cửa của tôi mất hết rồi, đồ hàng, quần áo, giày dép giờ chẳng còn. Trong nhà em có 4 tủ lạnh, 2 xe máy và 1 xe đạp điện, tiền thì có 20 triệu đồng trong ba lô. Sáng qua, khi thấy nước tràn về, tôi chỉ kịp gọi con ra để chạy lũ, chứ không kịp lấy gì cả. Tôi không biết nói gì nữa, tôi chỉ biết cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã hỗ trợ, ứng cứu cho gia đình thôi", chị Sính ngậm ngùi nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung (người đầu tiên bên trái) yêu cầu các lực lượng, chính quyền địa phương sớm đảm bảo đời sống người dân sau lũ

Ngoài chị Sính, hàng chục hộ dân ở Đội 11 cũng gần như trắng tay sau trận lũ quét lịch sử. Những gì tích góp nhiều năm chỉ trong phút chốc đã bị dòng nước dữ cuốn đi.

Đứng lặng người bên nền nhà cũ, nơi từng là cửa hàng sửa xe và mái ấm của gia đình, anh Triệu Văn Nhất - hộ bị thiệt hại nặng về tài sản chia sẻ: "Nhà em về tiền mặt thiệt hại 186 triệu đồng, một số giấy tờ, máy ảnh, thiết bị máy tính em để bên nhà. Còn bên quán sửa xe của em cũng mất hết rồi, không còn cái gì nữa. Chỉ biết đứng nhìn tài sản của mình trôi đi thôi. Vừa vay mượn và mình tích cóp từng đồng, từng thứ một giờ không còn cái gì nữa rồi. Giờ chỉ biết nhờ cán bộ, cùng bà con ở đây, đào lên xem còn có cái gì để tận dụng được nữa không thôi".

Các chuyến hàng nhu yếu phẩm đang vượt lũ đến với các bản làng bị thiệt hại ở Mường Than

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa sau lũ

Trong cơn cuồng nộ của thiên tai, giữa những mất mát, đau thương nơi vùng lũ Mường Than, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên đã có mặt ngay từ những giờ đầu khi cơn lũ xảy ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, nghĩa tình đồng bào, họ đã quên đi những hiểm nguy lao vào tâm lũ để cứu người, di dời tài sản, tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa.

Suốt hơn 1 ngày qua, những tuyến đường bị chia cắt được khẩn trương san gạt; điện được khôi phục trở lại; những khu vực nguy hiểm được lập chốt kiểm soát để bảo đảm an toàn cho người dân. Đến chiều nay 18/7, toàn bộ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn.

Trải qua mất mát, đau thương, các gia đình ở vùng lũ Mường Than đang rất cần sự sẻ chia của cả cộng đồng

Nhiều đoàn thiện nguyện đang hướng về vùng lũ Mường Than với các mặt hàng nhu yếu phẩm

Không chỉ lực lượng tại chỗ, khắp các địa phương trong tỉnh, dù giao thông đi lại khó khăn do sạt lở, nhưng những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối nhau hướng về Mường Than, với mong muốn sẻ chia những mất mát, đau thương và khó khăn của người dân vùng lũ. Vượt hơn 80km qua nhiều điểm sạt lở, Nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã mang theo nhu yếu phẩm, quần áo và những suất cháo nóng hổi đến với bà con.

Anh Nguyễn Đức Hùng, thành viên trong nhóm chia sẻ: "Chúng tôi mang đến đây gồm có nhu yếu phẩm, lương khô, mì tôm, cháo, nước lọc và một số đồ ăn liền, quần áo và tiền mặt. Mong muốn của chúng tôi đến đây là chia sẻ những khó khăn, mất mát cùng với bà con trong đợt lũ lụt này".

ông tác khắc phục, đảm bảo giao thông trên quốc lộ 32 tại tâm lũ Đội 11, xã Mường Than đang được các lực lượng gấp rút thực hiện

Thống kê của UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến 15 giờ ngày 18/7, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 8 người bị thương. Riêng xã Mường Than có 29 hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở, hơn 400 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi; nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc. Tổng thiệt hại ước tính trên 120 tỷ đồng.

Trước những mất mát to lớn đó, cùng với nỗ lực tìm kiếm người mất tích, tỉnh Lai Châu xác định ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống cho người dân.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người nhà các nạn nhân tổ chức mai táng cho các nạn nhân không may thiệt mạng

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định: "Đến thời điểm hiện nay tất cả những người dân ở các khu, điểm sạt lở cũng đã được di chuyển đến nơi an toàn và cũng đảm bảo được đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân. Trước mắt đối với các hộ dân mất nhà, chúng tôi cũng đã di chuyển đến ở tạm các trường học và nhà văn hóa trên địa bàn và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Về lâu dài chúng tôi cũng đã lựa chọn các vị trí, địa điểm để ngay sau khi nước rút chúng tôi cũng xây dựng nhà, để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân".

Mường Than vẫn còn ngổn ngang khó khăn ở phía trước, nhưng giữa vùng tâm lũ hôm nay, điều hiện hữu rõ nhất là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự dấn thân của lực lượng cứu hộ và những tấm lòng nhân ái đang hướng về. Tất cả đều mong muốn bà con sớm vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Nghĩa đồng bào sau lũ dữ Mường Than