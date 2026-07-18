English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghĩa đồng bào sau lũ dữ Mường Than

Thứ Bảy, 20:00, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn một ngày sau cơn lũ dữ, Đội 11, xã Mường Than (Lai Châu) vẫn ngổn ngang bùn đất, cây đổ và đổ nát. Giữa tan hoang sau cơn lũ dữ, lực lượng cứu hộ cùng người dân vẫn miệt mài hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

 

nghia dong bao sau lu du muong than hinh anh 1
Tài sản của nhiều gia đình còn sót lại là những nền nhà phủ dày bùn đất

Trước ngôi nhà ngập đầy bùn đất của gia đình, chị Triệu Thị Sính, hộ kinh doanh quần áo tại Đội 11, xã Mường Than (Lai Châu) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc dòng lũ ập đến.

"Nhà cửa của tôi mất hết rồi, đồ hàng, quần áo, giày dép giờ chẳng còn. Trong nhà em có 4 tủ lạnh, 2 xe máy và 1 xe đạp điện, tiền thì có 20 triệu đồng trong ba lô. Sáng qua, khi thấy nước tràn về, tôi chỉ kịp gọi con ra để chạy lũ, chứ không kịp lấy gì cả. Tôi không biết nói gì nữa, tôi chỉ biết cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã hỗ trợ, ứng cứu cho gia đình thôi", chị Sính ngậm ngùi nói.

nghia dong bao sau lu du muong than hinh anh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung (người đầu tiên bên trái) yêu cầu các lực lượng, chính quyền địa phương sớm đảm bảo đời sống người dân sau lũ

Ngoài chị Sính, hàng chục hộ dân ở Đội 11 cũng gần như trắng tay sau trận lũ quét lịch sử. Những gì tích góp nhiều năm chỉ trong phút chốc đã bị dòng nước dữ cuốn đi.

Đứng lặng người bên nền nhà cũ, nơi từng là cửa hàng sửa xe và mái ấm của gia đình, anh Triệu Văn Nhất - hộ bị thiệt hại nặng về tài sản chia sẻ: "Nhà em về tiền mặt thiệt hại 186 triệu đồng, một số giấy tờ, máy ảnh, thiết bị máy tính em để bên nhà. Còn bên quán sửa xe của em cũng mất hết rồi, không còn cái gì nữa. Chỉ biết đứng nhìn tài sản của mình trôi đi thôi. Vừa vay mượn và mình tích cóp từng đồng, từng thứ một giờ không còn cái gì nữa rồi. Giờ chỉ biết nhờ cán bộ, cùng bà con ở đây, đào lên xem còn có cái gì để tận dụng được nữa không thôi".

nghia dong bao sau lu du muong than hinh anh 3
Các chuyến hàng nhu yếu phẩm đang vượt lũ đến với các bản làng bị thiệt hại ở Mường Than
nghia dong bao sau lu du muong than hinh anh 4
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa sau lũ

Trong cơn cuồng nộ của thiên tai, giữa những mất mát, đau thương nơi vùng lũ Mường Than, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên đã có mặt ngay từ những giờ đầu khi cơn lũ xảy ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, nghĩa tình đồng bào, họ đã quên đi những hiểm nguy lao vào tâm lũ để cứu người, di dời tài sản, tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa.

Suốt hơn 1 ngày qua, những tuyến đường bị chia cắt được khẩn trương san gạt; điện được khôi phục trở lại; những khu vực nguy hiểm được lập chốt kiểm soát để bảo đảm an toàn cho người dân. Đến chiều nay 18/7, toàn bộ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn.

nghia dong bao sau lu du muong than hinh anh 5
Trải qua mất mát, đau thương, các gia đình ở vùng lũ Mường Than đang rất cần sự sẻ chia của cả cộng đồng
nghia dong bao sau lu du muong than hinh anh 6
Nhiều đoàn thiện nguyện đang hướng về vùng lũ Mường Than với các mặt hàng nhu yếu phẩm

Không chỉ lực lượng tại chỗ, khắp các địa phương trong tỉnh, dù giao thông đi lại khó khăn do sạt lở, nhưng những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối nhau hướng về Mường Than, với mong muốn sẻ chia những mất mát, đau thương và khó khăn của người dân vùng lũ. Vượt hơn 80km qua nhiều điểm sạt lở, Nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã mang theo nhu yếu phẩm, quần áo và những suất cháo nóng hổi đến với bà con. 

Anh Nguyễn Đức Hùng, thành viên trong nhóm chia sẻ: "Chúng tôi mang đến đây gồm có nhu yếu phẩm, lương khô, mì tôm, cháo, nước lọc và một số đồ ăn liền, quần áo và tiền mặt. Mong muốn của chúng tôi đến đây là chia sẻ những khó khăn, mất mát cùng với bà con trong đợt lũ lụt này".

nghia dong bao sau lu du muong than hinh anh 7
ông tác khắc phục, đảm bảo giao thông trên quốc lộ 32 tại tâm lũ Đội 11, xã Mường Than đang được các lực lượng gấp rút thực hiện

Thống kê của UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến 15 giờ ngày 18/7, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 8 người bị thương. Riêng xã Mường Than có 29 hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở, hơn 400 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi; nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc. Tổng thiệt hại ước tính trên 120 tỷ đồng.

Trước những mất mát to lớn đó, cùng với nỗ lực tìm kiếm người mất tích, tỉnh Lai Châu xác định ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống cho người dân. 

nghia dong bao sau lu du muong than hinh anh 8
Các lực lượng chức năng hỗ trợ người nhà các nạn nhân tổ chức mai táng cho các nạn nhân không may thiệt mạng

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định: "Đến thời điểm hiện nay tất cả những người dân ở các khu, điểm sạt lở cũng đã được di chuyển đến nơi an toàn và cũng đảm bảo được đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân. Trước mắt đối với các hộ dân mất nhà, chúng tôi cũng đã di chuyển đến ở tạm các trường học và nhà văn hóa trên địa bàn và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Về lâu dài chúng tôi cũng đã lựa chọn các vị trí, địa điểm để ngay sau khi nước rút chúng tôi cũng xây dựng nhà, để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân".

Mường Than vẫn còn ngổn ngang khó khăn ở phía trước, nhưng giữa vùng tâm lũ hôm nay, điều hiện hữu rõ nhất là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự dấn thân của lực lượng cứu hộ và những tấm lòng nhân ái đang hướng về. Tất cả đều mong muốn bà con sớm vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Nghĩa đồng bào sau lũ dữ Mường Than
Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hiện trường ngổn ngang sau trận lũ dữ kinh hoàng ở Mường Than, Lai Châu
Hiện trường ngổn ngang sau trận lũ dữ kinh hoàng ở Mường Than, Lai Châu

VOV.VN - Sau trận lũ quét và sạt lở đất lịch sử, xã Mường Than (Lai Châu) tan hoang, nhà cửa, ruộng đồng và hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Lực lượng cứu hộ cùng người dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hiện trường ngổn ngang sau trận lũ dữ kinh hoàng ở Mường Than, Lai Châu

Hiện trường ngổn ngang sau trận lũ dữ kinh hoàng ở Mường Than, Lai Châu

VOV.VN - Sau trận lũ quét và sạt lở đất lịch sử, xã Mường Than (Lai Châu) tan hoang, nhà cửa, ruộng đồng và hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Lực lượng cứu hộ cùng người dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong trận lũ ống tại xã Mường Than, Lai Châu
Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong trận lũ ống tại xã Mường Than, Lai Châu

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mất tích do lũ quét tại xã Mường Than. Hiện, các lực lượng vẫn khẩn trương tìm kiếm 3 người còn mất tích, đồng thời mở đường và hỗ trợ các bản đang bị cô lập.

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong trận lũ ống tại xã Mường Than, Lai Châu

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong trận lũ ống tại xã Mường Than, Lai Châu

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mất tích do lũ quét tại xã Mường Than. Hiện, các lực lượng vẫn khẩn trương tìm kiếm 3 người còn mất tích, đồng thời mở đường và hỗ trợ các bản đang bị cô lập.

Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi
Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

VOV.VN - Lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến 3 người mất tích, 1 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

VOV.VN - Lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến 3 người mất tích, 1 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu
Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến lũ ống kèm bùn đá, cây cối từ trên núi cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây ngập nhà dân, cuốn trôi tài sản và làm nhiều điểm trên Quốc lộ 279 bị sạt lở, giao thông tê liệt.

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến lũ ống kèm bùn đá, cây cối từ trên núi cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây ngập nhà dân, cuốn trôi tài sản và làm nhiều điểm trên Quốc lộ 279 bị sạt lở, giao thông tê liệt.

Sạt lở Quốc lộ 12 ở Lai Châu, dự kiến thông tuyến mất nhiều thời gian
Sạt lở Quốc lộ 12 ở Lai Châu, dự kiến thông tuyến mất nhiều thời gian

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 12, làm đứt hoàn toàn nền đường tại Km76+250, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi (xã Chăn Nưa cũ), tỉnh Lai Châu, khiến giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên tạm thời bị chia cắt.

Sạt lở Quốc lộ 12 ở Lai Châu, dự kiến thông tuyến mất nhiều thời gian

Sạt lở Quốc lộ 12 ở Lai Châu, dự kiến thông tuyến mất nhiều thời gian

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 12, làm đứt hoàn toàn nền đường tại Km76+250, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi (xã Chăn Nưa cũ), tỉnh Lai Châu, khiến giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên tạm thời bị chia cắt.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục