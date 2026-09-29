Nghiên cứu khai thác tạm miễn phí cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dịp Tết

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 506/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Thông báo nêu, các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các tỉnh biên giới phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm kinh tế lớn và hệ thống cửa khẩu quốc tế, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết quốc tế, vùng, giao thương, xuất nhập khẩu và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định đây là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đã ưu tiên tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan đã có nhiều nỗ lực, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động nguồn lực, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thi công; đặc biệt về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, 02 dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, đáp ứng tiến độ yêu cầu trong điều kiện tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án, công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải đang chậm so với mức trung bình của cả nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao, biểu dương tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các nhà thầu, đơn vị liên quan, đặc biệt là các kỹ sư, công nhân, người lao động tại dự án đã nỗ lực làm việc, triển khai tốt dự án, đóng góp vào phát triển chung của cả nước. Theo tiến độ hợp đồng dự án và cam kết của các địa phương, nhà đầu tư dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các chủ thể tham gia dự án phải tập trung huy động nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026.

Xây dựng khu tái định cư phục vụ 2 dự án trong tháng 10/2026

Theo Phó Thủ tướng, khối lượng còn lại của các dự án lớn, để bảo đảm mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026 là nhiệm vụ rất khó khăn, nhiều thách thức cần các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng phải tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng toàn bộ mặt bằng bao gồm cả đường gom, di dời hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, trạm dừng nghỉ, xây dựng khu tái định cư phục vụ 02 dự án trong tháng 10 năm 2026.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát số lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu đá trên địa bàn tỉnh; nâng cao công suất khai thác các mỏ vật liệu trên địa bàn, nhất là các mỏ đá chất lượng cao; có giải pháp ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ nay đến hết năm 2026.

Xây dựng tiến độ từng gói thầu, từng hạng mục bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu rà soát, xây dựng cụ thể tiến độ chi tiết từng gói thầu, từng hạng mục bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; huy động tối đa nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, vật liệu xây dựng; tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân, đặc biệt tại các vị trí đường găng của các dự án để đảm bảo mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026 như đã cam kết.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng. Dự án đưa vào khai thác phải đồng bộ, bao gồm cả các hạng mục phụ trợ, phục vụ vận hành, khai thác như hệ thống an toàn giao thông, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh (ITS) để đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn, thông suốt và hiệu quả; tránh tình trạng tuyến đường đưa vào khai thác khi các hệ thống an toàn, phụ trợ chưa được đầu tư đồng bộ như thời gian vừa qua.

Đồng thời, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nội nghiệp để nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã thực hiện trên công trường, bảo đảm thanh toán tối đa khối lượng đã thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có khối lượng thực hiện không được thanh toán. Riêng đối với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh hiện có tỷ lệ giải ngân tốt (đạt 99%), Nhà đầu tư, các nhà thầu khẩn trương rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân thêm nguồn vốn kế hoạch năm 2026 để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu vốn, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.

Vận hành khai thác tuyến đường theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an (C08), các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, thống nhất phương án tổ chức giao thông, xây dựng trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh để đáp ứng yêu cầu vận hành khai thác tuyến đường theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm khoa học, hợp lý, an toàn giao thông trong quá trình vận hành, khai thác tuyến đường.

Với quyết tâm phục vụ nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2027, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nghiên cứu, xử lý đề xuất của Nhà đầu tư về việc xây dựng phương án đưa dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoạn Đồng Đăng - Đông Khê vào khai thác tạm, phục vụ nhân dân miễn phí dịp Tết theo thẩm quyền; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an (C08), Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thống nhất phương án, thực hiện tổ chức diễn tập xử lý sự cố trước khi đưa vào khai thác theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương, Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dự án.

Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo quy định pháp luật; phối hợp với tỉnh Cao Bằng, Nhà đầu tư dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh rà soát nhu cầu và khả năng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của dự án, kịp thời hoàn thiện các thủ tục điều chuyển vốn từ các dự án, công trình giao thông không có khả năng giải ngân trong năm 2026 để giao bổ sung ngay cho dự án nếu có nhu cầu và khả năng giải ngân hết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 497/TB-VPCP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.

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