Người dân Đắk Lắk chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa

Với chủ đề mít-tinh “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của sức khỏe đối với mỗi người dân và sự phát triển bền vững của địa phương.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát động tại Lễ mít tinh.

Trên cơ sở đó, các cấp, ngành và địa phương ở Đắk Lắk tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe; đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường năng lực phòng, chống, ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm tàng, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa; xây dựng lối sống lành mạnh, duy trì môi trường sống văn minh, xanh, sạch.

Đoàn diễu hành tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khoẻ

Dự và hưởng ứng Lễ mít tinh, chị H’Yôl Êban, ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ:“Thông qua buổi lễ mít tinh hôm nay, tôi đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe và việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe đối với mỗi người dân. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khi trở về, tôi sẽ tuyên truyền, phổ biến cho người thân trong gia đình thực hiện ăn chín, uống sôi, duy trì lối sống lành mạnh; lao động hợp lý, tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe”.