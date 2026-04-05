Phát động Ngày Sức khoẻ toàn dân, lấy phòng bệnh làm trung tâm

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại biểu quốc tế.

Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng mang tính phong trào mà được xác định là bước chuyển quan trọng trong chiến lược chăm sóc sức khỏe, đặt trọng tâm vào phòng bệnh và chủ động bảo vệ sức khỏe người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, mỗi người dân khỏe mạnh là cả nước mạnh khỏe. Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng - Nhà nước ta luôn xác định, sức khỏe nhân dân là vốn quý nhất, là nền tảng, động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ Mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4.

Nhấn mạnh chủ động phòng bệnh phải trở thành chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả hệ thống chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp, các ngành xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ “văn hóa sức khỏe” trong toàn xã hội; Tập trung phát triển y tế dự phòng và y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng, kịp thời, thuận tiện; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong dự báo, quản lý sức khỏe, triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi con người, không phải điều hiển nhiên mà là kết quả của sự chăm sóc, phòng ngừa và hành động có ý thức của toàn xã hội. Việc Việt Nam lựa chọn ngày 7/4 – trùng với Ngày Sức khỏe thế giới làm Ngày Sức khỏe toàn dân mang ý nghĩa khẳng định cam kết hội nhập và đồng hành với các mục tiêu phát triển toàn cầu, hướng tới bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, công bằng và bền vững.

Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc buổi lễ.

Theo Bộ trưởng, phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể; Đừng đợi đến khi có bệnh mới đi tìm bác sĩ; Hãy chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh tật và tiêm chủng đầy đủ. Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh tật không chỉ cứu sống bản thân mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

“Với cuộc sống bận rộn, nhiều áp lực nhưng mỗi người chúng ta hãy dành thời gian quan tâm nhiều hơn cho việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của chính mình. Trang bị kiến thức chủ động phòng bệnh. Hãy coi việc rèn luyện thân thể thể dục thể thao thường xuyên là một nhu cầu tự thân, một thói quen hằng ngày. Một cơ thể khỏe mạnh là lá chắn vững chắc trước mọi bệnh tật. Chúng ta hãy thực hành lối sống khoa học, văn minh, dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, ăn sạch, uống sạch, ở sạch, loại bỏ các thói quen có hại như hút thuốc lá, lạm dụng rượu, bia và các chất gây hại cho sức khỏe con người. Hãy bảo vệ môi trường sống xung quanh để tạo ra không gian sống xanh, sạch khỏe", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Đông đảo người dân được khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng miễn phí.

Cũng tại lễ mít tinh, hàng loạt giải pháp trí tuệ nhân tạo đột phá được giới thiệu và vận hành thực tế, góp phần thay đổi cách tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Hơn 1.000 người dân được trải nghiệm các hình thức khám sàng lọc tự động và hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích chỉ số sức khỏe, đánh giá nguy cơ bệnh không lây nhiễm và khuyến nghị chăm sóc cá nhân hóa; khu vực khám sức khỏe tự động cho phép người dân tự đo huyết áp, nhịp tim, các chỉ số cơ thể chỉ trong vài phút, giúp mọi người thấy rõ lợi ích của chuyển đổi số và y tế thông minh.