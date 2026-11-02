Người dân Hà Tĩnh giao nộp rùa núi vàng quý hiếm

Sáng 2/11, UBND xã Mai Phụ phối hợp với Công an xã và Hạt Kiểm lâm Thạch Hà tiếp nhận cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Người dân Hà Tĩnh bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm cho các lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 1/11, trong lúc đi làm đồng, anh Phạm Văn Diễn (SN 1989, trú tại thôn An Sơn, xã Mai Phụ) phát hiện một cá thể rùa ở khu vực cạnh mương nước. Sau khi đưa về nhà chăm sóc, nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Diễn đã chủ động thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để giao nộp.

Qua kiểm tra, cá thể rùa được xác định là rùa núi vàng, có tên khoa học Indotestudo elongata, trọng lượng khoảng 1,5 kg. Loài rùa này có mai thuôn dài, màu vàng nâu với những mảng sẫm đặc trưng.

Rùa núi vàng chủ yếu sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới ẩm, hoạt động trên mặt đất và có nguồn thức ăn đa dạng. Đây là loài nguy cấp, quý, hiếm, phân bố tại Việt Nam và một số quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị liên quan sẽ kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa, hoàn thiện thủ tục để chuyển giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên.