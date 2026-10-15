Ngày 15/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, khi đang lao động trên đồng ruộng, ông Hiền phát hiện một cá thể trăn lớn bò trên khu vực canh tác. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, ông đã bắt giữ an toàn và mang đến trụ sở Công an xã Thạch Xuân để giao nộp.

Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp cá thể trăn đất nặng hơn 7kg.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể trăn có trọng lượng hơn 7kg, tình trạng sức khỏe bình thường. Công an xã Thạch Xuân đã phối hợp với chính quyền địa phương, Trạm Kiểm lâm khu vực và Ban Quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang hoàn tất thủ tục, bàn giao cá thể trăn theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Vũ Quang tổ chức chăm sóc, theo dõi sức khỏe cá thể trăn trước khi thả về môi trường rừng tự nhiên theo quy định.

Việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của ông Lê Trọng Hiền góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ động vật rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ môi trường tự nhiên.