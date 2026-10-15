Người dân núi Một ở Gia Lai nơm nớp lo sập nhà mỗi khi mưa to

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đang phối hợp với các sở, ngành rà soát phương án di dời, bố trí tái định cư cho người dân trong vùng nguy hiểm. Trong khi chờ phương án cụ thể, nhiều hộ vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến.

Người dân lo sợ trước tình trạng sạt lở tại núi Một

Những ngày mưa lớn kéo dài ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nỗi lo sạt lở tại núi Một, phường Quy Nhơn, lại thường trực trong từng mái nhà. Trên sườn núi, nhiều căn nhà nằm chênh vênh bên những vết đất đá sạt trượt. Có nơi, đất tiếp tục khoét sâu vào chân taluy, tạo thành những hàm ếch sát khu dân cư. Một số căn nhà đã bị bỏ trống sau khi người dân buộc phải chuyển đi vì không còn bảo đảm an toàn.

Mỗi khi mưa lớn, trên sườn núi Một, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai lại sạt lở nghiêm trọng.

Ở tuổi 73, bà Cao Thị Hường, tổ dân phố 19, phường Quy Nhơn, đã nhiều năm sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi trời chuyển mưa. Những năm gần đây, sạt lở ngày càng nghiêm trọng, gia đình bà thường xuyên phải sơ tán khi mưa lớn, hết mưa mới dám trở về. Vì vậy, khi biết tỉnh có chủ trương di dời, bố trí tái định cư, bà Hường rất vui mừng, mong sớm có nơi ở ổn định.

“Nếu đi thì sẽ sống, chứ sợ sập, khi mưa thì rất là run sợ, có nhà nước vào đầy, nhà tôi cũng tràn nước. Ở đây, ai cũng khổ nên mới phải lên núi ở, đất của Nhà nước thì phải di dời nhưng cũng mong Nhà nước giúp đỡ”, bà Hường chia sẻ.

Nước mưa tạo thành những rãnh sâu cuốn đất đá xuống sườn núi

Dưới chân núi Một, các hộ dân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở. Một số căn nhà bị đất đá vùi lấp một phần, nhiều gia đình phải chuyển đi, tìm nơi tá túc. Từ cuối năm ngoái đến nay, gia đình ông Võ Văn Minh, tổ dân phố 20, phường Quy Nhơn, liên tục phải tìm chỗ ở nhờ mỗi khi mưa gió. Cuộc sống thiếu ổn định khiến ông mong chính quyền sớm có phương án di dời, giúp người dân an cư.

“Từ tháng 11/2025 đến bây giờ bà con chúng tôi định cư tá túc đi đầu này đầu kia, bây giờ nhà tôi trời mưa gió sạt lở phải đi tá túc bà con không ổn định được cuộc sống. Kính mong lãnh đạo tỉnh và UBND phường tạo điều kiện giúp bà con chúng tôi an cư lạc nghiệp”, ông Võ Văn Minh cho hay.

Bà Phạm Thị Thùy, Tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Quy Nhơn cho biết, phần lớn nhà cửa trên sườn núi do người dân khai hoang, tự xây dựng rồi mua bán, chuyển nhượng qua nhiều lần. Năm 2025, khi tình trạng sạt lở diễn biến nghiêm trọng, đã có 9 hộ chuyển đi, hiện còn 27 hộ sinh sống tại đây.

Nhà của hộ dân dưới sườn núi Một bị hư hỏng nặng do sạt lở từ đỉnh núi xuống

Đa số người dân đồng tình với chủ trương di dời để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, một số hộ chưa thống nhất do mong muốn được cấp đất sau nhiều năm khai hoang, xây dựng nhà cửa. Việc thiếu giấy tờ pháp lý khiến phương án hỗ trợ, bố trí nơi ở cho người dân gặp khó khăn. Bà Phạm Thị Thùy cho biết:

“Chủ trương của tỉnh về việc di dời hộ dân thì đa số các hộ dân ủng hộ trên tinh thần chủ trương của tỉnh. Nhưng có một số hộ dân không đồng tình bởi người ta khai hoang và yêu cầu cấp đất. Trong khi, tỉnh chỉ hỗ trợ một phần nào bởi một khi khai hoang tự xây dựng và không có sổ thì trên không thể cấp đất cho các hộ dân được mà chỉ hỗ trợ một phần kinh phí để xây hoặc ở những nơi an toàn hơn, không ở trên những chỗ nguy hiểm sạt lở gây ảnh hưởng tới tính mạng con người”.

UBND phường Quy Nhơn cho biết, khu dân cư núi Một hình thành hơn 20 năm, gồm các hộ sống trên sườn núi thuộc tổ dân phố 19 và dưới chân núi thuộc tổ dân phố 20. Trước nguy cơ sạt lở ngày càng phức tạp, địa phương đang khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đề xuất phương án di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, đồng thời nghiên cứu giải pháp cải tạo, chỉnh trang khu vực.

Hàng chục hộ dân sống chênh vênh ở núi Một, phường Quy Nhơn, mỗi khi mưa to là lo sập nhà.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết, trước mắt, phường đã xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị địa điểm sơ tán người dân khi xảy ra mưa bão.

“Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn trong đó có núi Một, phường Quy Nhơn. Hiện tỉnh đang chỉ đạo gấp giao các sở ngành và UBND phường Quy Nhơn rà soát, tham mưu đề xuất phương án để thực hiện nhiệm vụ di dời các hộ dân trong vùng này. Khi mưa bão xảy ra phường sẵn sàng phương án di dời tất cả các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở có thể xảy ra đến nơi an toàn”, ông Nguyễn Đức Toàn cho hay.

Bài toán di dời dân khỏi vùng sạt lở núi Một không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo vệ tính mạng, tài sản, mà còn đòi hỏi phương án hỗ trợ và bố trí tái định cư phù hợp, bảo đảm cuộc sống lâu dài cho người dân. Sau nhiều năm sống trong thấp thỏm, điều bà con mong mỏi là sớm có một mái nhà an toàn, không còn phải sơ tán mỗi khi mưa lớn. Để giấc mơ an cư trở thành hiện thực, chính quyền và các ngành chức năng cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các giải pháp di dời, tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống.