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Huế cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập lụt do mưa lớn kéo dài

Thứ Tư, 15:35, 07/10/2026
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VOV.VN - Mưa lớn diễn ra trên diện rộng tại thành phố Huế, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa từ 150-500mm. Đất đã bão hòa nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng hạ du các sông đang gia tăng.

Trong 2 ngày qua, nhiều nơi tại thành phố Huế có lượng mưa từ 150-250mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như đỉnh Bạch Mã 500mm, Giang Hải 455mm, Cảng Chân Mây 381mm. Mưa lớn liên tục, nền đất đã no nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại các khu vực đồi núi, ven sông, suối nhỏ. 

hue canh bao lu quet, sat lo va ngap lut do mua lon keo dai hinh anh 1
Sạt lở trên Quốc lộ 49 nối trung tâm TP Huế lên các xã miền núi A Lưới. 

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ ngày 7-9/10, tại thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa trong 24-48 giờ phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Một số tuyến giao thông như cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, Quốc lộ 49A, tỉnh lộ 16, đường Hồ Chí Minh và tuyến vào Rào Trăng có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến lưu thông. Mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng thấp trũng hạ du sông và khu vực đô thị có hệ thống thoát nước kém. 

hue canh bao lu quet, sat lo va ngap lut do mua lon keo dai hinh anh 2
Huế cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở miền núi.

Hiện các hồ chứa lớn trên địa bàn thành phố Huế được duy trì ở mức an toàn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các chủ hồ thủy lợi, thủy điện xây dựng phương án vận hành, điều tiết, chủ động hạ dung tích hồ để tạo dư địa đón lũ, góp phần giảm áp lực cho vùng hạ du.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, các hồ chứa đang được vận hành theo hướng chủ động đón lũ, tạo dung tích phòng lũ: “Đối với các hồ thủy lợi hiện nay mở hoàn toàn các cửa van và đón các đợt mưa lũ. Đối với các hồ thủy điện, đặc biệt các hồ chứa nước lớn, hồ thủy điện Hương Điền tiếp tục chỉ đạo vận hành qua tua bin và qua tràn, hồ Tả Trạch cũng đang vận hành điều tiết, còn hồ thủy điện Bình Điền tăng cường phát qua tua bin”.

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Giằng néo, chống sập đổ di tích Huế trong mùa mưa bão

VOV.VN - Hệ thống di tích ở thành phố Huế có hàng trăm công trình được làm bằng gỗ, nhiều di tích nằm ven sông, hồ và giữa cây xanh lâu năm. Mùa mưa bão, hệ thống di tích này đứng trước nhiều nguy cơ mất an toàn. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang chủ động rà soát, gia cố và chuẩn bị các phương án ứng phó.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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