Người dân ở Nghệ An giao nộp cá thể trăn nặng 5kg

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an xã Môn Sơn đã vận động ông L.V.T., trú tại bản Thái Hòa, tự nguyện giao nộp 1 cá thể trăn, nghi là trăn đất (Python molurus), thuộc nhóm IIB, nặng khoảng 5kg. Thời điểm giao nộp, cá thể trăn có tình trạng sức khỏe tốt.

Ông L.V.T. giao nộp cá thể trăn nặng 5kg.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Môn Sơn phối hợp lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Pù Mát kiểm tra tình trạng cá thể trăn, xác định đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên. Công an xã đã tham mưu thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời tiến hành thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên.

Việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ hệ sinh thái, gìn giữ đa dạng sinh học; thể hiện trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Công an xã Môn Sơn khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện hoặc đang nuôi, giữ động vật rừng, người dân cần tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định; đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã.