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Người đàn ông bị đâm khi đang nhậu cùng bạn ở Quảng Trị

Thứ Ba, 17:29, 04/08/2026
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VOV.VN - Một người đàn ông ở tỉnh Quảng Trị bị đâm vào bụng khi đang ngồi ăn uống cùng nhóm bạn.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị tiếp nhập một trường hợp bị đâm thủng ruột, tổn thương nặng vùng bụng.

nguoi dan ong bi dam khi dang nhau cung ban o quang tri hinh anh 1
Một người đàn ông trên địa bàn bất ngờ đi vào, cầm vật nhọn đâm vào bụng ông Nam

Trước đó, vào chiều 31/7, ông Trần Phương Nam, ở xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) ngồi ăn uống cùng 1 nhóm bạn tại nhà một hộ dân ở thôn Phù Ninh, xã Tân Gianh.

Trong lúc mọi người đang ăn uống, một người đàn ông bất ngờ đi vào, cầm vật nhọn đâm vào bụng ông Nam. Sau khi bị đâm, ông Nam được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị (khu vực thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũ) cấp cứu, sau đó chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để phẫu thuật. Bác sĩ chẩn đoán ông Nam bị thủng ruột, tổn thương vùng bụng nặng. Vụ việc được camera trong nhà dân ghi lại.

Hiện nay, gia đình ông Nam đã gửi đơn trình báo cùng video ghi lại sự việc đến cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.  

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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