Người đàn ông đánh chó Alaska ở Đà Lạt bị phạt 2 triệu đồng

Ngày 5/9, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ra quyết định xử phạt ông T.V.L. (38 tuổi, trú TPHCM) 2 triệu đồng về hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn chó Alaska tại quảng trường Lâm Viên.

Ông L. là người đã có hành động đánh chú chó Alaska tại khu vực này, nơi du khách thường đến chụp ảnh khi tham quan Đà Lạt. Hiện, ông L. đã nộp phạt theo quy định.

Công an làm việc với ông T.V.L. (Ảnh: N.X)

Trước đó, ngày 2/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ông L. dùng vật cứng đánh mạnh vào vùng cổ con chó Alaska. Sau khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều người bức xúc và yêu cầu xử lý nghiêm hành vi ngược đãi động vật.

Về phía cơ quan chức năng, công an đã làm việc với ông L. và xác nhận con chó trên là do ông nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuy nhiên, con chó không làm theo hiệu lệnh, ông đã dùng cây đánh con vật. Ông L. thừa nhận hành vi của mình là sai trái, gây phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện của Đà Lạt.

Ngoài ra, theo cơ quan chức năng, ông L. tạm trú tại địa phương, thường dắt chó ra quảng trường Lâm Viên cho du khách chụp ảnh thu tiền. Công an thường xuyên giải tán, nhưng ông L. vẫn cố tình thực hiện khi vắng lực lượng chức năng.