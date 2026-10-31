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Người đàn ông nằm trên đường ở Cần Thơ không liên quan đến ma túy

Thứ Bảy, 10:36, 31/10/2026
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VOV.VN - Ngày 31/10, Công an phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, hình ảnh một người đàn ông nằm trên mặt đường Hòa Bình, trước Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận của cộng đồng mạng.

Theo đó, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông nằm trên mặt đường Hòa Bình, trước Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận của cộng đồng mạng.

nguoi dan ong nam tren duong o can tho khong lien quan den ma tuy hinh anh 1
Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông nằm trên mặt đường Hòa Bình (Ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, Công an phường Ninh Kiều cho biết, lúc 11h30ngày 30/10, người đàn ông tên T.U.V (SN 1999, quê tỉnh Cà Mau) sau khi uống rượu cùng một người bạn đã đi bộ đến đường Hòa Bình. Trong quá trình di chuyển, V. bất ngờ ngất xỉu, nằm trên đường. Nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến tiền sử bệnh động kinh của V.

Khi phát hiện sự việc, người dân kịp thời đưa V. đến Công an phường Ninh Kiều để được hỗ trợ. Qua kiểm tra nhanh, kết quả xét nghiệm ma túy đối với V là âm tính. Sau khi được chăm sóc, tình trạng sức khỏe của V. ổn định nên cho về.

Như vậy, qua xác minh của Công an phường Ninh Kiều, sự việc không liên quan đến sử dụng ma túy như suy đoán trên mạng xã hội. Công an phường Ninh Kiều thông tin để người dân nắm rõ bản chất vụ việc, tránh chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra nhận định thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng đến danh dự, quyền riêng tư của người liên quan.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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