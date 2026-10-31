Cần Thơ triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh

Từ năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã triển khai thí điểm hệ thống camera ứng dụng công nghệ AI tại một số điểm du lịch trọng điểm. Cụ thể, 6 camera được lắp đặt tại cổng ra vào Đền thờ vua Hùng và 3 bến tàu du lịch tại khu vực bến Ninh Kiều. Hệ thống không chỉ dừng lại ở chức năng giám sát hình ảnh mà còn có khả năng thống kê lượng khách, phân tích độ tuổi, giới tính, nhận diện khuôn mặt trong quá trình tham quan. Thông qua việc kết nối chia sẻ dữ liệu tại hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu dân cư, giải pháp này góp phần hỗ trợ, quản lý an ninh trật tự, kịp thời phát hiện các tình huống bất thường, đảm bảo an toàn cho du khách.

Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ có 6 camera được lắp đặt tại cổng ra vào

Hiện nay, thành phố Cần Thơ cũng đang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, từng bước đổi mới các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch từ hình thức truyền thống sang sử dụng các công nghệ số. Điểm nhấn là sự phối hợp với VNPT Cần Thơ triển khai thí điểm “Cổng thông tin và ứng dụng di động du lịch thông minh TP Cần Thơ”, bản đồ du lịch ảo 3D, giới thiệu các điểm du lịch tiêu biểu Cần Thơ bằng công nghệ VR360, camera 360, tính năng ứng dụng trả lời tự động (chatbot)…

Có dịp đến Cần Thơ tham quan và đặt dịch vụ thông qua ứng dụng “Cổng thông tin và ứng dụng di động du lịch thông minh TP Cần Thơ”, du khách Nguyễn Hồng Lam (Cà Mau) chia sẻ: "Trước khi đến Cần Thơ, tôi có tìm hiểu thông tin trên app của thành phố Cần Thơ. Trên ứng dụng này tôi tìm được những địa điểm nổi tiếng ở Cần Thơ như chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Bình Thủy,… Tôi cũng tìm được những điểm ăn uống, còn nếu muốn lưu trú ở Cần Thơ thì tôi cũng tìm được khách sạn thông qua tiện ích của app này".

Tuổi trẻ Cần Thơ ra mắt công trình thanh niên "Giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa thành phố Cần Thơ trên nền tảng số"

Từ những đề án cụ thể của chính quyền thành phố Cần Thơ, nhiều doanh nghiệp hoạt động du lịch tại Cần Thơ cũng chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý và kinh doanh.

Tại Cần Thơ Eco resort, hệ thống camera AI đã được trang bị ở khu vực cổng ra vào, khu lưu trú và khu vui chơi giải trí. Đồng thời, khu du lịch này cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông bán hàng. Trang mạng xã hội của khu du lịch hiện có hàng ngàn lượt theo dõi – trở thành nơi kết nối cung cầu hiệu quả khi lượng khách đặt phòng qua đây chiếm từ 30-40%.

Ông Võ Nguyễn Minh Thái - Giám đốc kinh doanh và truyền thông Cần Thơ Eco Resort cho biết: "Với phần mềm dành cho khách sạn resort, chúng tôi áp dụng quản lý hệ thống phòng lưu trú, hệ thống kiểm soát vé ra vào cổng. Đặc biệt, chúng tôi vận hành hệ thống phương thức thanh toán, xuất hóa đơn tại chỗ khi khách sử dụng dịch vụ và thanh toán xong".

Tại điểm tham quan, nơi trưng bày hiện vật, hình ảnh đều có mã QR để người dân và du khách tìm hiểu sâu hơn

Về phía doanh nghiệp lữ hành, bà Lê Đình Minh Thy - Giám đốc Vietravel Cần Thơ cho biết chuyển đổi số là một trong những chiến lược quan trọng trong quản trị, điều hành của đơn vị. Vietravel đã đầu tư nhiều công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh, trong đó có công cụ tư vấn ứng dụng AI, giúp tương tác với khách hàng thường xuyên, liên tục.

"Chúng tôi ra mắt công cụ trợ lý ảo Tripi để có thể tư vấn cho khách 24/7. Việc ứng dụng Tripi vào tư vấn giúp du khách tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm nhanh hơn, thuận tiện hơn. Quan trọng hơn, giúp du khách có những điểm chạm ngay đầu tiên khi đến với trang web của chúng tôi. Đồng thời du khách nhanh chóng tìm kiếm được đầy đủ thông tin, chương trình tour du lịch, cũng như sản phẩm mong muốn", bà Lê Đình Minh Thy cho biết.

Khách hàng trải nghiệm trợ lý ảo AI Tripi trên website của Vietravel

Trong đề án Đô thị thông minh 2026‑2030, du lịch Cần Thơ sẽ chuyển đổi số mạnh mẽ: VNPT đồng hành xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, số hóa dữ liệu cộng đồng, sản phẩm OCOP, đặc sản và văn hóa bản địa. Sắp tới sẽ ứng dụng chatbot AI, trợ lý ảo đa ngôn ngữ, bản đồ 3D, camera 360/AI, AR giới thiệu sông nước và làng nghề. Các homestay, doanh nghiệp du lịch sẽ được cấp tài khoản để tự cập nhật mức giá, hình ảnh, khuyến mãi, còn QR code, audio guide đa ngôn ngữ và thanh toán số sẽ được triển khai ở mọi địa điểm. Đến 2027, dự kiến hơn 50 địa điểm được số hóa, sản phẩm OCOP lên nền tảng số, du lịch cộng đồng sẽ có bước phát triển mạnh mẽ.

Mã QR giúp khách tham quan tra cứu thông tin dễ dàng, chính xác

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ thông tin: "Chúng tôi tập trung chuyển đổi số lĩnh vực du lịch, để hoạt động của ngành được người dân và khách du lịch biết đến Cần Thơ. Với trang web, ứng dụng mạng xã hội, các app... chúng tôi sẽ tập trung xây dựng hình ảnh khu điểm du lịch, cũng như các sự kiện văn hóa - thể thao để hoạt động thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, bảo tàng, di tích để mọi người cùng biết, nắm thông tin và chia sẻ, giới thiệu Cần Thơ đến với bạn bè trong nước, quốc tế".

Chuyển đổi số đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển du lịch. Để xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, thời gian tới, Cần Thơ sẽ kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, người dân và du khách trên một nền tảng số thống nhất; từng bước mang đến những trải nghiệm tối ưu cho du khách và nâng cao hiệu quả quản lý ngành du lịch địa phương.