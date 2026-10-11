Kịp thời cứu vớt một người dân Quảng Trị bị cuốn trôi trên biển
VOV.VN - Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa cứu vớt an toàn một người dân bị nước cuốn trôi, dạt ra xa bờ khi đang đi thả lưới trên biển.
Khoảng 11h35 ngày 11/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo phát hiện một người dân ngồi trên phao, liên tục vẫy tay kêu cứu trên biển, cách cửa biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới hơn 1 hải lý về phía Đông Bắc.
Ngay sau đó, đơn vị báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện ra biển cứu nạn.
Khoảng một tiếng sau, xuồng cứu nạn của đơn vị tiếp cận và cứu vớt an toàn người gặp nạn. Nạn nhân được xác định là anh Hồ Hoàng Anh, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Hải Thành, phường Đồng Hới. Trong lúc đi thả lưới, anh Hoàng Anh không may bị nước cuốn trôi ra xa bờ.
Sau khi đưa nạn nhân vào bờ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa về gia đình tiếp tục theo dõi.
Qua vụ việc, Đồn Biên phòng Nhật Lệ khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn khi lao động, sản xuất trên biển, đặc biệt trong những ngày biển động.