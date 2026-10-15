Chủ tịch tỉnh Ninh Bình truy tặng bằng khen cho người đàn ông cứu hai cháu nhỏ

Trước đó, chiều 10/10, khi phát hiện hai cháu N.T.T.L và Đ.B.H, cùng sinh năm 2012, bị ngã xuống sông gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, ông Khải đã lập tức lao xuống cứu. Nhờ sự ứng cứu của ông và hỗ trợ của người dân, hai cháu được an toàn nhưng ông Khải không qua khỏi.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình ông Nguyễn Trọng Khải

Ông Khải là đảng viên, được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, từng công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy trước đây.

Ngày 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình ký Quyết định số 3762/QĐ-UBND truy tặng Bằng khen cho ông Khải. Tại buổi lễ truy tặng, lãnh đạo Sở Nội vụ thăm hỏi, chia buồn với gia đình, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thân nhân ông Khải vượt qua mất mát.