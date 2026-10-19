Trước đó, vào lúc 18h50 ngày 18/10, Tổ TTKS gồm Trung tá Nguyễn Quang Huy (Tổ trưởng), Trung tá Hồ Chí Dũng và Thượng úy Lâm Duy Nhân nhận được tin báo từ người dân về việc có người vừa nhảy xuống từ cầu Vàm Cống. Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn.

Kịp thời cứu sống người phụ nữ nhảy cầu Vàm Cống

Nhờ sự phản ứng kịp thời và phối hợp chặt chẽ với người dân tại khu vực, tổ công tác đã phát hiện và cứu vớt thành công nạn nhân đưa lên bờ. Nạn nhân được xác định là nữ giới, tên N.T.N. (sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại ấp Bình Hòa, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Ngay sau khi đưa nạn nhân lên bờ an toàn, lực lượng chức năng đã sử dụng ca-nô chuyên dụng để nhanh chóng chuyển chị N. đến bệnh viện gần nhất tiến hành cấp cứu. Hiện Đội CSĐT số 1 đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.