Người dân TP.HCM đi metro, xe buýt bằng ứng dụng VneID

Theo đó, 3 mô hình công nghệ này gồm: kết nối metro, bus trên nền tảng giao thông tập trung VnelD; Xây dựng kho dữ liệu chứng sinh, báo tử, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và mô hình "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình", kết nối Tổng đài 1022 Thành phố hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà.

Lễ ra mắt 3 mô hình công nghệ mang tính tiên phong của TP.HCM

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, ba mô hình ra mắt thuộc các lĩnh vực khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là ở đâu người dân có nhu cầu, ở đó chính quyền và dịch vụ của chính quyền phải có mặt. Chính quyền cần xử lý công việc ngay trên cơ sở dữ liệu và dịch vụ, đáp ứng đúng thời điểm người dân cần nhất.

Trên cơ sở kết nối thành công dữ liệu metro và xe buýt trên ứng dụng VNeID, ông Vũ gợi mở các đơn vị tiếp tục mở rộng, kết nối sang các phương tiện giao thông như taxi, shipper, xe du lịch liên tỉnh, không chỉ giới hạn ở khu vực nhà nước mà cả khu vực tư nhân, không chỉ trong phạm vi TP.HCM mà còn mở rộng ra toàn vùng. Đối với lĩnh vực y tế, ngoài 4 bệnh viện tuyến đầu, cũng cần mở rộng liên thông đến tất cả bệnh viện công lập và tư nhân.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, càng nhiều công dân số tham gia sử dụng dịch vụ của các sở, ngành, thành phố càng có cơ sở đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ này. Đây cũng là căn cứ để đánh giá hiệu quả công việc của các cơ quan, đơn vị.

Người dân sử dụng ứng dụng VNeID để đi xe buýt và metro

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết, việc ra mắt 3 mô hình công nghệ hôm nay này nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ chính trị. Điều này được thực hiện với sự phối hợp của công an Thành phố và các đơn vị liên quan.

Trong đó, mô hình kết nối giao thông trên nền tảng VNeID tạo thuận lợi cho người dân sử dụng metro và xe buýt. Mô hình cấp giấy khai sinh, giấy khai tử điện tử giúp người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, không phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước hay xuất trình giấy tờ gốc để chứng thực.

Đặc biệt, mô hình "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình" kết nối Tổng đài 1022, hỗ trợ gia đình có người qua đời thực hiện các thủ tục chứng tử, xóa đăng ký cư trú ngay tại nhà.

"Việc ra mắt 3 mô hình này và sắp tới sẽ ra mắt thêm các mô hình khác để làm sao tạo tiện ích cho người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm nền tảng để phục vụ. Hiện tại đã tích hợp metro, xe buýt, phương tiện công cộng, tương lai sẽ tích hợp các các chuyến xe đường dài, tàu hỏa, máy bay, thậm chí cả xe công nghệ", Đại tá Ngô Xuân Thọ nói.