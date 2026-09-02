Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật

Người phụ nữ khiếm khuyết gần 20 năm đồng hành cùng hơn 720 người khuyết tật

VOV.VN - Từng nhiều lần bị từ chối việc làm vì khiếm khuyết cơ thể, chị Nguyễn Thị Nha không dừng lại ở việc vượt qua nghịch cảnh của chính mình. Gần 20 năm qua, chị kiên trì dạy chữ, kết nối học nghề, tìm việc làm và giúp hơn 720 người khuyết tật có thêm cơ hội tự lập, hòa nhập cộng đồng.