Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật

VOV.VN - Gần 20 năm qua, hơn 1000 trẻ em khuyết tật từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã gọi bà Đoàn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa bằng một cái tên rất đỗi thân thương: "U Hoa".
VOV.VN - Tại chương trình “Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết” ở TP.HCM, những người khuyết tật kể chuyện lấy nhau, cùng làm ăn, nuôi con và lo cho gia đình. Dù cơ thể có những khiếm khuyết, họ vẫn tìm thấy tình yêu, xây dựng mái ấm và từ đó tiếp thêm động lực để những người khác tin vào hạnh phúc của mình.
VOV.VN - Từ khát vọng được tự đi lại sau nhiều năm gắn bó với xe lăn, chị Lâm Thị Nga đã xây dựng xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe ba bánh và thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật.
VOV.VN - Từng nhiều lần bị từ chối việc làm vì khiếm khuyết cơ thể, chị Nguyễn Thị Nha không dừng lại ở việc vượt qua nghịch cảnh của chính mình. Gần 20 năm qua, chị kiên trì dạy chữ, kết nối học nghề, tìm việc làm và giúp hơn 720 người khuyết tật có thêm cơ hội tự lập, hòa nhập cộng đồng.