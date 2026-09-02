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Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật
Thứ Tư, 11:00, 02/09/2026

Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật

VOV.VN - Gần 20 năm qua, hơn 1000 trẻ em khuyết tật từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã gọi bà Đoàn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa bằng một cái tên rất đỗi thân thương: "U Hoa".

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PV/VOV1

 

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