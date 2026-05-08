Người phụ nữ gom nước dừa thừa ở bãi tắm Thịnh Long bị đình chỉ kinh doanh

Theo UBND xã Hải Thịnh, ngày 6/5/2026, địa phương tiếp nhận thông tin cùng hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh một phụ nữ kinh doanh tại Bãi tắm 3 Thịnh Long có hành vi gây mất an toàn thực phẩm và bán hàng với giá cao.

Qua xác minh, người liên quan là bà Lê Thị Xuân (SN 1968), trú tại thôn 20, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Bà Lê Thị Xuân bán hàng rong tại bãi tắm Thịnh Long

Ngày 7/5/2026, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long đã mời công dân liên quan lên làm việc, lập biên bản đối với hành vi bán hàng giải khát giá cao không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến hình ảnh khu du lịch. Đồng thời, Ban Quản lý quyết định không cho bà Xuân tiếp tục kinh doanh tại khu du lịch Thịnh Long.

Tiếp đó, ngày 8/5/2026, UBND xã Hải Thịnh tổ chức hội nghị làm việc với công dân liên quan. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo UBND xã, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long, Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội cùng các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Xuân thừa nhận hành vi bán hàng giải khát với giá cao, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương. Đối với thông tin liên quan đến nước dừa thừa, công dân trình bày việc thu gom chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, không bán lại cho du khách. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 6/5/2026.

Công dân cũng gửi lời xin lỗi tới chính quyền địa phương, du khách và cộng đồng mạng về hành vi chưa phù hợp, đồng thời cam kết nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Sau vụ việc, UBND xã Hải Thịnh chỉ đạo đình chỉ hoạt động kinh doanh của công dân tại Khu du lịch Thịnh Long; yêu cầu Ban Quản lý khu du lịch tổ chức rà soát, quán triệt nội quy đối với các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan.

Địa phương cũng yêu cầu các hộ kinh doanh niêm yết công khai giá dịch vụ, bán đúng giá niêm yết; thực hiện vệ sinh môi trường, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện.

UBND xã Hải Thịnh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, hướng tới xây dựng Khu du lịch Thịnh Long phát triển bền vững.

