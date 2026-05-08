Người phụ nữ gom nước dừa thừa ở bãi tắm Thịnh Long bị đình chỉ kinh doanh

Thứ Sáu, 14:37, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo Sở Du lịch tỉnh về việc xác minh, xử lý dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh tại khu vực Bãi tắm 3, Khu du lịch Thịnh Long sau khi xuất hiện thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Theo UBND xã Hải Thịnh, ngày 6/5/2026, địa phương tiếp nhận thông tin cùng hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh một phụ nữ kinh doanh tại Bãi tắm 3 Thịnh Long có hành vi gây mất an toàn thực phẩm và bán hàng với giá cao.

Qua xác minh, người liên quan là bà Lê Thị Xuân (SN 1968), trú tại thôn 20, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Bà Lê Thị Xuân bán hàng rong tại bãi tắm Thịnh Long

Ngày 7/5/2026, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long đã mời công dân liên quan lên làm việc, lập biên bản đối với hành vi bán hàng giải khát giá cao không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến hình ảnh khu du lịch. Đồng thời, Ban Quản lý quyết định không cho bà Xuân tiếp tục kinh doanh tại khu du lịch Thịnh Long.

Tiếp đó, ngày 8/5/2026, UBND xã Hải Thịnh tổ chức hội nghị làm việc với công dân liên quan. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo UBND xã, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long, Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội cùng các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Xuân thừa nhận hành vi bán hàng giải khát với giá cao, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương. Đối với thông tin liên quan đến nước dừa thừa, công dân trình bày việc thu gom chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, không bán lại cho du khách. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 6/5/2026.

Công dân cũng gửi lời xin lỗi tới chính quyền địa phương, du khách và cộng đồng mạng về hành vi chưa phù hợp, đồng thời cam kết nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Sau vụ việc, UBND xã Hải Thịnh chỉ đạo đình chỉ hoạt động kinh doanh của công dân tại Khu du lịch Thịnh Long; yêu cầu Ban Quản lý khu du lịch tổ chức rà soát, quán triệt nội quy đối với các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan.

Địa phương cũng yêu cầu các hộ kinh doanh niêm yết công khai giá dịch vụ, bán đúng giá niêm yết; thực hiện vệ sinh môi trường, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện.

UBND xã Hải Thịnh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, hướng tới xây dựng Khu du lịch Thịnh Long phát triển bền vững.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay 4/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, phần lớn các bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn thực phẩm tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

VOV.VN - Chiều nay 4/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, phần lớn các bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn thực phẩm tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

Chủ tiệm bánh mì gây ngộ độc ở Đắk Lắk bị phạt 80 triệu đồng

VOV.VN - Ông L.V.A., chủ tiệm bánh mì Quốc Hùng, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng do bán bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella khiến 86 người ăn bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

VOV.VN - Ông L.V.A., chủ tiệm bánh mì Quốc Hùng, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng do bán bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella khiến 86 người ăn bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Thêm vụ nghi ngộ độc tập thể do bánh mì, Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân

VOV.VN - Bộ Y tế vừa chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 46 người nhập viện tại Quảng Trị, đồng thời yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm vi phạm.

VOV.VN - Bộ Y tế vừa chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 46 người nhập viện tại Quảng Trị, đồng thời yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm vi phạm.

