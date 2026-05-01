Thêm vụ nghi ngộ độc tập thể do bánh mì, Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân

Thứ Sáu, 20:28, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Y tế vừa chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 46 người nhập viện tại Quảng Trị, đồng thời yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm vi phạm.

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị nhận được thông tin từ ngày 29/4 đến ngày 1/5 trên địa bàn xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 46 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như sốt cao, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng… và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (đến 15h ngày 1/5 có tổng cộng 64 người nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì).

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: bánh mì ngộ độc bánh mì ngộ độc thực phẩm an toàn thực phẩm Bộ Y tế Quảng Trị
Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì
Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, phần lớn là học sinh.

Tìm ra "thủ phạm" khiến hàng chục người ngộ độc tại Diễn Châu, Nghệ An
Tìm ra “thủ phạm” khiến hàng chục người ngộ độc tại Diễn Châu, Nghệ An

VOV.VN - Chiều 29/4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Diễn Châu đã xác định vi khuẩn Salmonella là tác nhân chính.

Số ca nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm tăng lên 46 ca
Số ca nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm tăng lên 46 ca

VOV.VN - Chỉ sau ít ngày, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 người. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, lấy mẫu kiểm nghiệm và theo dõi sức khỏe các học sinh.

