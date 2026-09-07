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Người tăng huyết áp nên ăn bao nhiêu muối mỗi ngày?

Thứ Hai, 09:48, 07/09/2026
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VOV.VN - Người tăng huyết áp nên hạn chế muối, đồng thời tăng thực phẩm giàu kali để hỗ trợ đào thải natri, thư giãn thành mạch và kiểm soát huyết áp.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, ăn nhiều muối là một trong những yếu tố có thể khiến huyết áp tăng. Khi lượng natri trong máu tăng, cơ thể có xu hướng giữ nước, làm tăng thể tích tuần hoàn và áp lực lên thành mạch.

Muối nhiều cũng có thể tác động đến cơ trơn thành mạch, làm tăng trương lực và thúc đẩy co mạch. Khi sức cản của hệ mạch ngoại vi tăng, huyết áp cũng dễ tăng theo.

Không quá 5g muối mỗi ngày

Với người tăng huyết áp, kiểm soát lượng muối trong khẩu phần là một trong những thay đổi quan trọng của chế độ ăn. Bác sĩ Huyền khuyến cáo lượng muối nên ở mức khoảng 5 g mỗi ngày.

Con số này không chỉ tính phần muối dùng trực tiếp khi nấu ăn mà còn bao gồm natri từ các loại gia vị và thực phẩm chế biến sẵn.

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Người tăng huyết áp nên hạn chế muối. (Ảnh minh hoạ)

Nếu quy đổi tương đối sang một số gia vị thường dùng, 5 g muối có thể tương đương khoảng 35 g xì dầu, 8 g bột canh, 11 g hạt nêm hoặc 26 g nước mắm. Tuy nhiên, các loại gia vị có thành phần natri khác nhau nên đây chỉ là cách hình dung về lượng sử dụng, không nên hiểu là có thể dùng đồng thời từng ấy loại gia vị trong ngày.

Do đó, thay vì chờ đến khi thức ăn đã đậm vị mới giảm muối, người bệnh nên tập thói quen ăn nhạt dần, hạn chế chấm thêm nước mắm, xì dầu và giảm các món chế biến sẵn vốn thường chứa nhiều natri.

Tăng kali từ thực phẩm tự nhiên

Theo bác sĩ Huyền, chế độ ăn của người tăng huyết áp cũng nên chú trọng bổ sung kali từ thực phẩm tự nhiên.

Kali giúp thận tăng đào thải natri qua nước tiểu, từ đó góp phần giảm lượng dịch lưu thông trong cơ thể. Khoáng chất này đồng thời hỗ trợ thư giãn thành mạch, giúp giảm sức cản mạch và có lợi cho việc kiểm soát huyết áp.

Các loại rau củ giàu kali gồm khoai lang, khoai tây, bí đỏ, cà chua và rau xanh đậm như rau cải, rau dền, rau bina. Trái cây như chuối, cam, bưởi, quýt, dưa hấu, xoài, đu đủ cũng có thể được đưa vào thực đơn.

Đậu đen, đậu nành, đậu đỏ, hạnh nhân, hạt điều cùng một số thực phẩm như sữa chua, cá và nước dừa cũng cung cấp kali.

Thay vì chỉ tập trung vào một vài loại thực phẩm, người bệnh nên đa dạng hóa khẩu phần, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm ít chế biến.

Không tự ý uống bổ sung kali

Nhu cầu kali ở người trưởng thành khỏe mạnh vào khoảng 4.700 mg mỗi ngày, song lượng phù hợp còn phụ thuộc tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ lưu ý người tăng huyết áp không nên tự mua viên kali để sử dụng với mục đích hạ huyết áp. Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn hoặc đang sử dụng một số thuốc có khả năng làm tăng kali máu cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tăng đáng kể lượng kali trong khẩu phần.

Kiểm soát huyết áp vì thế không chỉ dựa vào việc ăn thêm một loại thực phẩm. Người bệnh cần duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ và các chất kích thích, đồng thời dùng thuốc đúng chỉ định nếu được kê đơn.

Một chế độ ăn giảm muối, giàu rau quả và kali có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp, nhưng không thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp theo dõi huyết áp được bác sĩ chỉ định.

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Như Loan/VTC News
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