English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chạy bộ giúp cơ thể "đốt mỡ"?

Chủ Nhật, 14:33, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cộng đồng chạy bộ, nhiều người truyền tai nhau quan niệm muốn đốt mỡ phải chạy thật chậm, còn khi tăng tốc cơ thể sẽ chuyển sang “đốt đường”.

TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng - lâm sàng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết cơ thể không hoạt động theo cơ chế “bật - tắt” giữa tiêu hao mỡ và tiêu hao đường. Khi chạy bộ, cơ thể luôn sử dụng đồng thời cả chất béo và carbohydrate để cung cấp năng lượng. Điều thay đổi chủ yếu là tỷ lệ sử dụng hai nguồn nhiên liệu này tùy thuộc vào cường độ, thời gian vận động và tình trạng tập luyện của mỗi người.

Mỡ là nguồn dự trữ năng lượng rất lớn nhưng tốc độ huy động tương đối chậm. Trong khi đó, carbohydrate, chủ yếu dưới dạng glycogen dự trữ ở cơ và gan, có khả năng cung cấp năng lượng nhanh hơn khi cường độ vận động tăng.

Ở cường độ nhẹ, tỷ lệ năng lượng đến từ chất béo thường cao hơn. Khi tăng tốc, cơ thể tăng cường sử dụng carbohydrate để đáp ứng nhu cầu năng lượng tức thời. Quá trình này diễn ra liên tục chứ không có thời điểm cơ thể đột ngột “tắt đốt mỡ để bật đốt đường”.

chay bo giup co the dot mo hinh anh 1
Chạy bộ giúp khả năng huấn luyện hệ chuyển hóa.

Theo TS. Giang, giá trị lớn của việc chạy chậm không chỉ nằm ở lượng mỡ được tiêu hao mà quan trọng hơn là khả năng huấn luyện hệ chuyển hóa. Tập sức bền đều đặn ở cường độ thấp giúp tăng cường năng lực của ty thể - được ví như “nhà máy năng lượng” của tế bào - từ đó giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm glycogen hơn.

Ngược lại, khi chạy tốc độ cao hoặc thi đấu, nếu kho glycogen bị giảm sâu trong khi khả năng duy trì glucose máu không đáp ứng nhu cầu vận động, người chạy có thể xuất hiện hiện tượng “đụng tường”, với biểu hiện chân nặng, tốc độ giảm rõ rệt, kiệt sức và khó tập trung.

Do đó, chạy chậm không đơn giản là một cách để “đốt mỡ”, mà còn là một phần quan trọng trong quá trình rèn luyện khả năng chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể thích nghi với vận động kéo dài.

Chạy đúng cường độ, nạp đủ năng lượng

Để chạy bộ hiệu quả và bảo vệ sức khỏe, người tập cần cân bằng giữa cường độ vận động và chế độ dinh dưỡng phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào việc chạy thật nhanh.

Với những buổi chạy nhẹ, người tập có thể áp dụng “nghiệm pháp nói chuyện”. Nếu vẫn có thể duy trì một cuộc hội thoại bằng những câu tương đối trọn vẹn mà không hụt hơi, cơ thể đang ở mức gắng sức vừa phải.

Đối với các bài chạy nhanh, người tập nên xây dựng kế hoạch có mục tiêu rõ ràng, xen kẽ các quãng chạy nhanh với chạy nhẹ hoặc nghỉ phục hồi. Chạy đến kiệt sức không đồng nghĩa với việc sẽ tiến bộ nhanh hơn. Trong những buổi chạy dài, carbohydrate đóng vai trò quan trọng đối với sức bền. Với các cự ly ngắn, nếu đã ăn uống đầy đủ trước đó, người tập thường không cần vừa chạy vừa bổ sung gel.

Tuy nhiên, khi vận động liên tục từ 60-90 phút trở lên, việc bổ sung carbohydrate trở nên cần thiết hơn. Khi chạy trong khoảng 1-2,5 giờ, cơ thể có thể cần khoảng 30-60 g carbohydrate/giờ. Nếu thời gian chạy kéo dài trên 2,5-3 giờ, lượng này có thể tăng lên 60-90 g/giờ, tùy cường độ và khả năng hấp thụ của từng người.

Người chạy có thể linh hoạt sử dụng gel, nước uống thể thao hoặc thực phẩm phù hợp. Yếu tố cốt lõi là tổng lượng carbohydrate được bổ sung chứ không phải số lượng gói gel.

Các chuyên gia cũng lưu ý người chạy không nên thử nghiệm chiến thuật dinh dưỡng mới ngay trong ngày thi đấu. Việc bổ sung nước và điện giải cần được điều chỉnh linh hoạt theo thời tiết, thời gian chạy và lượng mồ hôi của từng cá nhân, không có một công thức cứng nhắc áp dụng cho tất cả.

tap-luyen-the-thao.jpg

Bộ Y tế khuyến nghị người trưởng thành nên vận động 30-60 phút mỗi ngày

VOV.VN - Gần 1/4 người trưởng thành Việt Nam đang thiếu hoạt động thể lực, Bộ Y tế khuyến nghị người từ 18-59 tuổi nên duy trì 150-300 phút/ tuần (30-60 phút/ngày) hoạt động hiếu khí từ hoặc cường độ mạnh từ 75-150 phút/tuần (15-30 phút/ngày) nhằm ngừa các bệnh không lây nhiễm như bệnh đái tháo đường, tim mạch...

Việt Linh/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người ăn chay bổ sung sắt thế nào để không thiếu máu?
Người ăn chay bổ sung sắt thế nào để không thiếu máu?

VOV.VN - Sắt tham gia tạo hemoglobin và vận chuyển oxy trong cơ thể. Người ăn chay có thể tăng nguy cơ thiếu sắt nếu khẩu phần chưa phù hợp, nhưng hoàn toàn có thể bổ sung đủ sắt từ thực vật bằng cách lựa chọn và kết hợp thực phẩm hợp lý.

Người ăn chay bổ sung sắt thế nào để không thiếu máu?

Người ăn chay bổ sung sắt thế nào để không thiếu máu?

VOV.VN - Sắt tham gia tạo hemoglobin và vận chuyển oxy trong cơ thể. Người ăn chay có thể tăng nguy cơ thiếu sắt nếu khẩu phần chưa phù hợp, nhưng hoàn toàn có thể bổ sung đủ sắt từ thực vật bằng cách lựa chọn và kết hợp thực phẩm hợp lý.

Mang thai với người tình hơn 20 tuổi, tôi nên làm gì khi anh bỏ của chạy lấy người
Mang thai với người tình hơn 20 tuổi, tôi nên làm gì khi anh bỏ của chạy lấy người

VOV.VN - Tôi năm nay 35 tuổi đã ly hôn chồng và nuôi 2 đứa con gái. Gần đây tôi ở cùng một người đàn ông hơn tôi 20 tuổi và cũng đã ly hôn. Đến khi có thai, anh lại đề nghị tôi bỏ thai. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.

Mang thai với người tình hơn 20 tuổi, tôi nên làm gì khi anh bỏ của chạy lấy người

Mang thai với người tình hơn 20 tuổi, tôi nên làm gì khi anh bỏ của chạy lấy người

VOV.VN - Tôi năm nay 35 tuổi đã ly hôn chồng và nuôi 2 đứa con gái. Gần đây tôi ở cùng một người đàn ông hơn tôi 20 tuổi và cũng đã ly hôn. Đến khi có thai, anh lại đề nghị tôi bỏ thai. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.

Cháy cột điện gần chân cầu ở An Giang, giao thông ùn ứ cục bộ giờ cao điểm
Cháy cột điện gần chân cầu ở An Giang, giao thông ùn ứ cục bộ giờ cao điểm

VOV.VN - Vụ cháy cột điện khiến nhiều tia lửa và khói bốc cao, trong khi các mảng vật liệu cháy rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Cháy cột điện gần chân cầu ở An Giang, giao thông ùn ứ cục bộ giờ cao điểm

Cháy cột điện gần chân cầu ở An Giang, giao thông ùn ứ cục bộ giờ cao điểm

VOV.VN - Vụ cháy cột điện khiến nhiều tia lửa và khói bốc cao, trong khi các mảng vật liệu cháy rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe