Nguy hiểm xe dừng, đỗ trái phép tại làn dừng khẩn cấp cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 thuộc Khu Quản lý đường bộ III Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các xe ô tô đậu, đỗ trái phép gây mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh và xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng ô tô dừng, đỗ trái phép trên làn dừng khẩn cấp tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan tiềm ẩn tai nạn giao thông

Tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua thành phố Đà Nẵng được Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cho phép khai thác theo tốc độ thiết kế là 80km/h kể từ ngày 22/6/2026. Hiện nay, một số hạng mục hoàn thiện và thủ tục pháp lý vẫn đang tiếp tục được triển khai để hoàn tất việc đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra hiện trường, đơn vị quản lý tuyến phát hiện nhiều phương tiện ô tô thường xuyên dừng, đỗ trái phép trên làn dừng khẩn cấp để vào các quán ăn hai bên tuyến. Hành vi này vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhưng chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền quy định.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ngăn ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra và chấm dứt tình trạng phương tiện tự ý dừng, đỗ trái phép trên đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường Hòa Khánh, xã Bà Nà tăng cường kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Được biết, làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc được thiết kế dành riêng cho các phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn hoặc các tình huống khẩn cấp. Việc các lái xe sử dụng làn dừng khẩn cấp để dừng, đỗ phương tiện trái phép nguy cơ tạo ra các điểm xung đột giao thông rất nguy hiểm. Ông Dương Văn Nguyên, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 thuộc Khu Quản lý đường bộ III Cục Đường bộ Việt Nam cho biết:

“Vừa rồi đơn vị phối hợp đi kiểm tra đoạn Hòa Liên - Túy Loan hiện còn vướng một vị trí, nhất là nút giao với đường Hoàng Văn Thái chưa xong. Bây giờ, phương tiện đậu hàng dài tại 2 đoạn đầu và cuối tuyến, nhất là khu vực nút giao với đường Hoàng Văn Thái rất nguy hiểm, đậu ở đó rất lo ngại. Đơn vị có văn bản gửi cho công an thành phố và xã, phường có trách nhiệm xử lý, đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người”.