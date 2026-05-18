Nguyên nhân nào khiến Hà Nội rung lắc như động đất tối nay 18/5?

Thứ Hai, 22:02, 18/05/2026
VOV.VN - Tối 18/5, nhiều người dân sống tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội bất ngờ cảm nhận hiện tượng rung lắc kéo dài vài giây, nghi giống động đất.

Theo ghi nhận, cư dân tại các khu vực như Cầu Giấy, An Khánh, Mỹ Đình… cho biết, họ cảm thấy nhà cửa rung nhẹ, chóng mặt và choáng váng trong thời gian ngắn. Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng nhanh chóng xuất hiện, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều người chia sẻ cũng cảm nhận hiện tượng tương tự.

nguyen nhan nao khien ha noi rung lac nhu dong dat toi nay 18 5 hinh anh 1
Nhiều người ở trong các toà nhà cao tầng tại Hà Nội cảm nhận thấy rung lắc

Trao đổi với báo chí, TS Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác nhận, hiện tượng rung lắc tại Hà Nội là do ảnh hưởng dư chấn từ một trận động đất xảy ra tại thành phố Liễu Châu, khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy ra vào lúc 13 giờ 44 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 18/5/2026, tức 20 giờ 44 phút 26 giây theo giờ Hà Nội. Tâm chấn nằm tại tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc – 109.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, độ lớn 5,2 độ Richter.

 

Khu vực xảy ra động đất cách biên giới Việt Nam khoảng 294 km. Trung tâm đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, song rung chấn vẫn lan tới nhiều khu vực phía Bắc Việt Nam, trong đó có Hà Nội.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất.

Văn Ngân/VOV.VN
Xảy ra động đất tại nhiều nơi ở Sơn La
VOV.VN - Tối 10/5, tại nhiều nơi ở Sơn La đã xảy ra động đất, nhiều người cảm nhận rung lắc trong thời gian ngắn.

Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, Quảng Ngãi gây rung chấn liên tiếp
VOV.VN - Rạng sáng 4/5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, đã ghi nhận một trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Xảy ra 2 trận động đất tại Quảng Ngãi
VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết, hôm nay 1/5, tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1, với độ sâu chấn tiêu đo được là khoảng 8.1 đến 8.2 km. 

