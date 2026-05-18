Nguyên nhân nào khiến Hà Nội rung lắc như động đất tối nay 18/5?

Theo ghi nhận, cư dân tại các khu vực như Cầu Giấy, An Khánh, Mỹ Đình… cho biết, họ cảm thấy nhà cửa rung nhẹ, chóng mặt và choáng váng trong thời gian ngắn. Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng nhanh chóng xuất hiện, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều người chia sẻ cũng cảm nhận hiện tượng tương tự.

Nhiều người ở trong các toà nhà cao tầng tại Hà Nội cảm nhận thấy rung lắc

Trao đổi với báo chí, TS Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác nhận, hiện tượng rung lắc tại Hà Nội là do ảnh hưởng dư chấn từ một trận động đất xảy ra tại thành phố Liễu Châu, khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy ra vào lúc 13 giờ 44 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 18/5/2026, tức 20 giờ 44 phút 26 giây theo giờ Hà Nội. Tâm chấn nằm tại tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc – 109.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, độ lớn 5,2 độ Richter.

Khu vực xảy ra động đất cách biên giới Việt Nam khoảng 294 km. Trung tâm đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, song rung chấn vẫn lan tới nhiều khu vực phía Bắc Việt Nam, trong đó có Hà Nội.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất.