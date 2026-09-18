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Một phụ nữ ở Quảng Trị trao trả gần 1 tỷ đồng cho người chuyển nhầm

Thứ Sáu, 19:43, 18/09/2026
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VOV.VN - Phát hiện gần 1 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản, một phụ nữ ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã chủ động liên hệ với người chuyển nhầm tiền và phối hợp với Công an phường để trao trả lại toàn bộ số tiền.

Sáng 17/9, chị Lê Thị Thu Huyền, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đến Công an phường Quảng Trị trao trả số tiền 999.999.997 đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, khi phát hiện khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản nhưng không đúng mục đích giao dịch, chị Huyền đã chủ động xác minh thông tin, liên hệ với người chuyển nhầm và thông báo cho cơ quan Công an để thực hiện việc trao trả.

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Chị Lê Thị Thu Huyền (trái) trao trả lại số tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh Công an Quảng Trị

Người chuyển nhầm là chị Trần Thị Dung, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Bắc Giang. Do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng, số tiền gần 1 tỷ đồng đã được chuyển nhầm vào tài khoản của chị Huyền.

Nhận lại tài sản, chị Dung bày tỏ xúc động và cảm ơn chị Huyền cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quảng Trị đã hỗ trợ, giúp chị nhanh chóng nhận lại số tiền.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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