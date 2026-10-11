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Nhận hơn 4,8 tỷ đồng, gia đình nạn nhân vụ thảm án ở Đồng Nai xin dừng hỗ trợ

Chủ Nhật, 13:39, 11/10/2026
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VOV.VN - Sau khi nhận hơn 4,8 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, gia đình anh Nguyễn V.Q. – người sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai, quyết định dừng tiếp nhận hỗ trợ từ 18h ngày 10/10, đồng thời mong muốn tình yêu thương tiếp tục được sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn khác.

Trưa 11/10, anh Nguyễn V.H., anh trai anh Q., xác nhận đã đăng tải thư cảm ơn trên mạng xã hội, thông báo dừng tiếp nhận các khoản hỗ trợ sau khi gia đình nhận được sự giúp đỡ vượt ngoài mong đợi.

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Anh Nguyễn V.Q. đang được điều trị, phục hồi chức năng miền phí tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Theo anh H, trước những mất mát quá lớn mà em trai phải gánh chịu, gia đình đã thông qua hai luật sư và các kênh thông tin để kết nối, kêu gọi sự sẻ chia từ cộng đồng. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhà hảo tâm. Tính đến 19h ngày 10/10, tổng số tiền gia đình tiếp nhận được đã vượt 4,8 tỷ đồng.

Trong thư, anh H. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những tình cảm, sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần mà cộng đồng dành cho em trai mình. Những khoản hỗ trợ không chỉ góp phần trang trải chi phí điều trị, mà còn là nguồn động viên để anh Q. có thêm niềm tin vượt qua biến cố.

Trước tình cảm lớn lao ấy, gia đình quyết định dừng tiếp nhận hỗ trợ từ 18h ngày 10/10. Toàn bộ số tiền nhận được sẽ được ưu tiên cho việc điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống lâu dài của anh Q. Gia đình cho biết sẽ phối hợp với anh Q. quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích.

Không chỉ gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành, gia đình còn mong muốn nghĩa tình của cộng đồng tiếp tục được lan tỏa đến những hoàn cảnh khó khăn, không may mắn.

“Ngoài kia vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ. Với nghĩa tình quý báu mà em Q. đã nhận được, gia đình kính mong quý vị tiếp tục dành sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ cho những người kém may mắn khác”, bức thư viết.

Trước đó, ngày 7/10, sau hơn một tháng điều trị đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), anh Q. được gia đình đưa về quê Nghệ An. Theo các bác sĩ, anh bị tổn thương cơ thể 76%, với nhiều di chứng nặng nề liên quan đến gân, cơ và thần kinh. Bên cạnh những tổn thương thể chất, anh còn phải đối mặt với cú sốc tinh thần lớn sau khi vợ và hai con tử vong trong vụ án mạng.

Tại quê nhà, anh Q. tiếp tục được điều trị, phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Nhằm chia sẻ gánh nặng với bệnh nhân và gia đình, bệnh viện quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị, phục hồi chức năng trong quá trình hồi phục, bao gồm cả chi phí lưu trú.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 3/9, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú phường Hố Nai) mang theo dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ tại xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai. Không vào được nhà bạn gái, đối tượng đột nhập nhà anh Q. ở bên cạnh rồi dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình, khiến vợ và hai con anh Q. tử vong. Anh Q. bị đâm hàng chục nhát, tổn hại 76% sức khỏe.

Ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bá Thăng/VOV.VN
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