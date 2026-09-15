Nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm sau 5 giờ

Sáng 14/9, Công an xã Kỳ Khang tiếp nhận trình báo của chị N.T.H., trú tại địa phương, về việc chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản mang tên N.T.H.T.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Khang tiến hành xác minh chủ tài khoản nhận tiền, xác định người nhận là chị N.T.H.T., cùng trú xã Kỳ Khang.

Lực lượng Công an đã làm việc, tuyên truyền, giải thích về quyền và nghĩa vụ liên quan. Sau đó, chị N.T.H.T. chủ động phối hợp, tự nguyện chuyển trả đầy đủ 400 triệu đồng cho chị N.T.H.

Theo Công an xã Kỳ Khang, việc xác minh, kết nối và hoàn trả số tiền được hoàn tất trong chưa đầy 5 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo.