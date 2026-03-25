Nhiều quy định liên quan đến IUU được đưa ra phiên tòa giả định ở Lâm Đồng

Chương trình do Chi đội Kiểm ngư số 4 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức.

Phiên tòa giả định được xây dựng trên cơ sở tình huống thực tế vụ án hình sự về “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”.

phiên tòagiả định tại phường La Gi

Tại đây, các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản và quá trình điều tra, truy tố, xét xử được tái hiện một cách sinh động, trực quan, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật…

Các nội dung được nhấn mạnh tại phiên tòa giả định gồm: các hành vi vi phạm liên quan đến vượt biên; quy định về vùng khai thác thủy sản và quản lý hoạt động của tàu cá trên các vùng biển Việt Nam; những hành vi vi phạm IUU có thể bị xử lý hình sự; tháo gỡ, tắt thiết bị giám sát hành trình, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình…

Ngư dân chia sẻ những khó khăn, vướng mắc khi vươn khơi bám biển

Thông qua đối thoại cởi mở, ngư dân đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc khi vươn khơi bám biển, từ đó nhận được sự tư vấn và giải đáp tận tình từ đại diện các cơ quan chức năng.

Ngoài phường La Gi và xã Tân Hải, tại tỉnh Lâm Đồng phiên tòa giả định còn được tổ chức tại xã Liên Hương, phường Phan Thiết.

Tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, tính đầu năm 2026, toàn tỉnh có 8.210 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên. Đến nay, các tồn tại hạn chế về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh cơ bản được khắc phục, không để phát sinh các vụ việc tàu cá vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài.