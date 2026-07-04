Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào khối ngành STEM tăng

Thông tin được PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 diễn ra ở TP.HCM ngày 4/7.

Theo ông, đến 18h ngày 3/7 có hơn 1,3 triệu nguyện vọng đăng ký của hơn 213.900 thí sinh. Trong đó có 97.000 thí sinh đăng ký vào ngành STEM, với 430.000 nguyện vọng. Đối với 15 nhóm ngành được xét nhận học bổng vừa được công bố trong thời gian qua, có 179.000 thí sinh với 233.000 nguyện vọng.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, số lượng đăng ký nguyện vọng vào khối ngành STEM năm nay đang cao hơn năm 2025, đây là tín hiệu cho thấy sự thích ứng của thí sinh và gia đình đối với yêu cầu trong bối cảnh mới.

Là một trong những thí sinh cân nhắc đăng ký nguyện vọng vào khối ngành STEM, Nguyễn Long Nhật tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chia sẻ, em dùng phương thức tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhóm ngành STEM, dùng cho thí sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Nhật cho biết, điểm thi THPT của mình chỉ hơn 20 điểm nên khó có thể dùng điểm thi xét tuyển đạt học bổng. Nhật đang vướng mắc giữa ngành kỹ thuật và công nghệ kỹ thuật, theo em tìm hiểu, kỹ thuật thì thuộc nhóm ngành được miễn học phí theo quy định, còn công nghệ thuật thuật thì không.

"Ngành em theo lại là ngành tự động hoá (công nghệ kỹ thuật và tự động hoá điều khiển của Đại học Công nghiệp TP.HCM). Ngoài ra, đối với học sinh giỏi quốc gia, em thuộc diện học sinh giỏi về khoa học kỹ thuật (không phải các môn văn hoá) nên em cũng e ngại", Nhật nói.

Em Nguyễn Long Nhật hỏi về chính sách học bổng đối với ngành STEM

Ông Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nhìn nhận đây là tín hiệu tích cực từ Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Nghị định 179 của Chính phủ năm 2026 về ưu đãi dành cho thí sinh theo học khối ngành STEM.

Với thí sinh nhận học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với nhóm ngành này, các em thuộc diện học sinh giỏi quốc gia kể cả giải khoa học kỹ thuật, đối tượng 2 là nằm trong khoảng 30% học sinh có điểm cao nhất toàn quốc đều nằm trong diện được xem xét cấp học bổng.

"Là một trường đào tạo nhiều về các ngành ở lĩnh vực này, chúng tôi hy vọng sẽ có được lứa sinh viên tài năng trong giai đoạn sắp tới", ông Nhân nói.

Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh

Theo chính sách thu hút đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoảng 30.000-32.000 tân sinh viên ở 15 nhóm ngành STEM sẽ nhận học bổng từ 3,7-8,4 triệu đồng mỗi tháng đối với hệ đại học.