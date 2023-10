Nhiều tuyến cao tốc đang "đỏ mắt" lo thiếu vật liệu, vướng mặt bằng

Bộ GTVT cho biết, theo tính toán, dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cần khoảng 3,6 triệu m3 đất đắp, khoảng 1,7 triệu m3 cát và 4 triệu m3 đá. Các mỏ vật liệu trong khu vực đã khảo sát xác định đủ nguồn cung cấp, đáp ứng theo tiến độ dự án. Đối với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tổng nhu cầu đất đắp cần khoảng 6,6 triệu m3; Hơn 0,5 triệu m3 cát; Gần 2 triệu m3 đá. Các mỏ vật liệu trong khu vực đã khảo sát xác định đủ nguồn cung cấp.

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Đối với dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 53km, tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 (dài 16km) do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 2 (dài hơn 18km) do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 3 (dài hơn 19km) do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là cơ quan chủ quản.

Theo tiến độ, dự án này sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2025, đưa vào khai thác đồng bộ từ năm 2026. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GTVT, đến nay, dự án đã được bàn giao mặt bằng được hơn 19km, đạt gần 36%.

Cụ thể, Dự án thành phần 3 qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bàn giao được gần 18km (đạt 92% tổng diện tích thu hồi); Dự án thành phần 2 qua Đồng Nai mới bàn giao được hơn 1,2km (đạt 7%); Dự án thành phần 1 chưa được bàn giao mặt bằng.

Liên quan đến công tác thi công, dự án đã triển khai thi công 3/5 gói thầu. Các nhà thầu chủ yếu mới huy động máy móc thiết bị, dọn dẹp mặt bằng, lán trại, đường công vụ, vét hữu cơ, đắp nền đường. Riêng Dự án thành phần 1 có hai gói thầu xây lắp hiện vẫn chưa triển khai thi công.

Thi công cao tốc ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có các dự án lớn khác như: Cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 TP.HCM đang đồng loạt triển khai trong cùng một thời gian nên nguồn đất đắp cung cấp chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công.

"Để đáp ứng nhu cầu đất đắp, UBND tỉnh Đồng Nai đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gia hạn ba dự án cải tạo của địa phương để thu hồi vật liệu đắp phục vụ thi công dự án", Bộ GTVT thông tin.

Đối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài trên 188km với tổng mức đầu tư khoảng 44.700 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (dài hơn 57km) do UBND tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 2 (dài hơn 37km) do UBND thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 3 (dài khoảng 37km) do UBND tỉnh Hậu Giang làm cơ quan chủ quản; Dự án thành thành phần 4 (dài 57km) do UBND tỉnh Sóc Trăng làm cơ quan chủ quản. Dự kiến, dự án hoàn thành cơ bản toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.

Hiện, dự án đã triển khai thi công 8/14 gói thầu. Các nhà thầu hầu hết mới huy động máy móc thiết bị, dọn dẹp mặt bằng, lán trại, đường công vụ, vét hữu cơ, lập thiết kế bản vẽ thi công.

Nhà thầu khai thác nguồn đất từ một mỏ vật liệu để thi công đắp nền đường Cao tốc Bắc-Nam.

Toàn tuyến cao tốc có tổng nhu cầu đất đắp cần khoảng gần 2,4 triệu m3, hơn 31 triệu m3 cát và hơn 4 triệu m3 đá. Tính đến nay, vật liệu đá, đất đắp đã khảo sát xác định đủ nguồn cung cấp, đáp ứng theo tiến độ dự án.

Riêng vật liệu cát, tỉnh An Giang (dự án thành phần 1) và tỉnh Sóc Trăng (dự án thành phần 4) đã bố trí đủ nguồn (khoảng hơn 17 triệu m3) từ các mỏ trên địa bàn.

Phục vụ thi công dự án thành phần 2 trên địa bàn TP Cần Thơ, dự án thành phần 3 qua địa phận tỉnh Hậu Giang, tỉnh An Giang đã thống nhất cung cấp cho hai dự án thành phần khoảng 7,5 triệu m3.

Theo Bộ GTVT cho biết, toàn tuyến còn thiếu hơn 6,5 triệu m3 cchưa xác định được nguồn cung. Để đáp ứng nhu cầu vật liệu cát đắp cho dự án thành phần 2, 3, Bộ GTVT đề nghị TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục phối hợp với các tỉnh trong khu vực để rà soát, điều phối nguồn vật liệu cát đáp ứng tiến độ dự án.

Dự án Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài khoảng 117,5km, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 (dài 32km) do UBND tỉnh Khánh Hoà làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 2 (dài hơn 37km) do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 3 (dài hơn 48km) do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản.

Theo tiến độ, dự án sẽ cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027.

Đến nay, dự án có tổng chiều dài mặt bằng được bàn giao được hơn 61km, đạt 53%. Trong đó, dự án thành phần 1 qua tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao 18km (đạt 57%); Dự án thành phần 3 qua Đắk Lắk đạt hơn 37km (đạt 78%). Riêng dự án thành phần 2 qua Khánh Hoà và Đắk Lắk mới bàn giao gần 6km (đạt 16%).

Sau gần 4 tháng khởi công, tính đến nay, Dự án Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột có 7/8 gói thầu tại dự án đã được triển khai thi công. Các nhà thầu chủ yếu mới huy động máy móc thiết bị, dọn dẹp mặt bằng, làm lán trại, đường công vụ, vét hữu cơ, lập thiết kế bản vẽ thi công. Một gói thầu còn lại thuộc dự án thành phần 2 sẽ được lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2023.

Trong ba dự án cao tốc này, Bộ GTVT cũng bày tỏ nỗi lo về thiếu nguồn vật liệu thi công và ảnh hưởng đến tiến độ Dự án Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng và Biên Hòa-Vũng Tàu nếu như các địa phương không kịp thời sớm tháo gỡ nguồn cung.

Để đáp ứng nhu cầu vật liệu cát đắp cho dự án thành phần 2, 3, Bộ GTVT đề nghị thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục phối hợp với các tỉnh trong khu vực để rà soát, điều phối nguồn vật liệu cát đáp ứng tiến độ dự án.

