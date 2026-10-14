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Nhớ lời cha dặn, người đàn ông dẫn lối tìm hài cốt 2 liệt sĩ sau 60 năm ở Đắk Lắk

Thứ Tư, 23:16, 14/10/2026
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VOV.VN - Nhớ lời cha dặn, ông Nguyễn Văn Lai, ở xã Tuy An Bắc đã dẫn lối để Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm, quy tập được hài cốt 2 liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho, hy sinh năm 1966.

Ngày 14/10, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc, tìm kiếm, quy tập được hài cốt 2 liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho, hy sinh năm 1966.

Thông tin quý giá để tìm kiếm và quy tập được hài cốt hai liệt sĩ là do ông Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1957, trú thôn Phong Niên, xã Tuy An Bắc cung cấp.

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Từ thông tin do gia đình ông Nguyễn Văn Lai cung cấp, lực lượng chức năng xác định được vị trí chôn cất hai liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho. (Ảnh: xã Tuy An Bắc)

Ông Lai cho biết, cha ông là Nguyễn Lịa, năm 1966 từng trực tiếp tham gia chôn cất hai liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho.

Theo lời kể của ông Lịa, hai liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho là du kích xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây.

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Tiến hành khai quật tại vị trí đã được xác định. (Ảnh: Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk)

Rạng sáng 4/4/1966, trong trận đánh địch tại Hòn Đồn, hai du kích được giao dẫn đường cho bộ đội chủ lực tiến công và rút lui. Trong quá trình rút lui, cả hai vướng phải mìn. Liệt sĩ Trương Tấn hy sinh tại chỗ, còn liệt sĩ Huỳnh Cho bị thương nặng và hy sinh sau đó.

Đêm cùng ngày, người dân địa phương tổ chức chôn cất hai liệt sĩ chung trong một đoạn giao thông hào. Sau ngày giải phóng, ông Nguyễn Lịa cắm mốc đánh dấu vị trí phần mộ và dặn con phải ghi nhớ vị trí.

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Hài cốt 2 liệt sĩ được quy tập cùng một số di vật được chôn cùng tại giao thông hào. (Ảnh: xã Tuy An Bắc)

Nhớ lời cha dặn, khi nghe tin Đảng, Nhà nước phát động Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Văn Lai đã cung cấp thông tin cho chính quyền, lực lượng chức năng.

Từ thông tin của ông Lai, Đội K51 phối hợp với chính quyền xã Tuy An Bắc khảo sát, xác minh thực địa. Ngày 14/10, các lực lượng tổ chức khai quật tại vị trí được xác định, phát hiện hai phần hài cốt cùng nhiều di vật liên quan.

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Chai dầu gió nằm trong số các di vật được tìm thấy. (Ảnh: xã Tuy An Bắc)

Đối chiếu thông tin nhân chứng và kết quả tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ Trương Tấn, nhập ngũ năm 1965, và liệt sĩ Huỳnh Cho, nhập ngũ năm 1963, cùng quê xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây, nay là xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

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Lực lượng chức năng đã quy tập được hài 2 cốt liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho từ thông tin quý giá do gia đình ông Nguyễn Văn Lai cung cấp. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Các lực lượng chức năng đã quy tập hài cốt, lấy mẫu phục vụ giám định ADN theo quy định. Hiện hài cốt hai liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Clip: Đưa hài cốt hai liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho rời khỏi khu vực rừng núi. (Clip: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Từ đầu “Chiến dịch 500 ngày đêm” đến nay, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được 45 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

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Từ nguồn tin của cựu chiến binh, tìm thấy một hài cốt liệt sĩ ở Đắk Lắk

VOV.VN - Manh mối do cựu chiến binh 73 tuổi cung cấp đã giúp lực lượng tìm kiếm, quy tập xác định chính xác vị trí chôn cất liệt sĩ Trương Văn Tiến sau hơn 50 năm. Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 40 được Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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