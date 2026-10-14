Tuyên Quang sẵn sàng cho lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ

Trong chiều 14/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Thanh Thủy tổ chức lễ tiễn đưa, di chuyển 93 hài cốt liệt sĩ từ Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng vào ngày 15/10.

Lễ tiễn đưa bắt đầu lúc 13h30. Đến 15h50 cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao hài cốt liệt sĩ cho UBND xã Vị Xuyên để quản lý, phối hợp thực hiện các nghi thức viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch. Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là đợt thứ hai tổ chức bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

“Lực lượng làm nhiệm vụ thời gian qua đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để tìm kiếm, cất bốc và đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ tại Nghĩa trang Vị Xuyên. Công tác chuẩn bị đến nay đã hoàn thành để ngày mai (15/10) tổ chức truy điệu, an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa và có sức lan tỏa”, Đại tá Nguyễn Minh Khôi cho hay.

Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ từ Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Trước đó, thông tin về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đã triển khai tìm kiếm tại 4 vùng dự án, gồm các xã Lao Chải, Minh Tân, Thanh Thủy và những khu vực liên quan.

“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã quy tập được 98 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính, được bàn giao cho địa phương và gia đình để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo nguyện vọng của gia đình. Hiện nay, tại vị trí này, chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện để đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên”, Thượng tá Tiệp thông tin.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, ngày 14/10 là ngày thứ 213 trong tổng số 500 ngày thực hiện chiến dịch. Lực lượng tìm kiếm, quy tập đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, tranh thủ từng giờ, từng ngày, đồng thời tận dụng điều kiện thời tiết mùa khô để tiếp tục tìm kiếm tại các vị trí có thông tin do cựu chiến binh cung cấp và từ hồ sơ các trận đánh.

Chiều 14/10 tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên diễn ra buổi tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập.

Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra từ 8h ngày 15/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Các đại biểu sẽ dâng hương, dâng lễ, tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ, sau đó tham dự lễ truy điệu và an táng tại khu vực Đài Tổ quốc ghi công.

Chương trình gồm các nghi thức chào cờ, dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, đọc điếu văn truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần lan tỏa ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.