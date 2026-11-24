Mang cả "ủy ban" đến tận bản

Ở nhà văn hóa thôn Tén Tằn, xã Mường Lát, cảnh ấy diễn ra trong chương trình "Dịch vụ công lưu động". Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp với Công an xã và các phòng, ban chuyên môn mang dịch vụ hành chính công đến tận bản. Thay vì ngồi chờ người dân đến trụ sở, cán bộ chủ động tìm đến từng khu dân cư để hỗ trợ.

Tổ Dịch vụ công lưu động xã Tam Chung phối hợp với Tổ cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa tổ chức triển khai nhiệm vụ tại bản Lát.

Ông Vi Văn Phiến, người dân tộc Thái, ngồi ở hàng ghế đầu. Chiếc điện thoại được con cháu mua cho nhưng ông mới chỉ biết nghe và gọi. Ông cười, nói bằng giọng đặc sệt tiếng Thái: "Trước nghe nói phải cài cái gì mà 'ứng dụng', tôi sợ lắm, sợ bấm nhầm là mất hết tiền trong máy. Giờ có cán bộ cầm tay chỉ từng cái, mình không sợ nữa".

Nỗi lo của ông Phiến cũng là tâm lý chung của không ít người dân khi lần đầu tiếp cận các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Vì vậy, tại buổi hỗ trợ, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng lực lượng Công an và cán bộ chuyên môn kiên nhẫn hướng dẫn bà con từng bước cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng Số Thanh Hóa. Từ thao tác tải ứng dụng, điền thông tin đăng ký đến mở và sử dụng các tính năng, người dân đều được hướng dẫn trực tiếp để có thể tự thực hiện

Không chỉ có Số Thanh Hóa, người dân còn được hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, tích hợp giấy tờ cá nhân vào ứng dụng và đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia. Qua đó, bà con được hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và sử dụng kết quả thủ tục hành chính điện tử. Những vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND xã được cán bộ chuyên môn giải đáp ngay tại chỗ.

Tổ Dịch vụ công lưu động xã Tam Chung phối hợp với Tổ cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa tổ chức hướng dẫn người dân tại bản Lát.

Nhiều phụ nữ bế con nhỏ đến tham gia từ sớm cho biết, trước đây mỗi lần làm giấy tờ cho con, họ phải đi xa, mất cả buổi làm nương. Nay được hướng dẫn cách thực hiện trên điện thoại, công việc thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và công sức.

Điểm đáng chú ý của mô hình là thời gian tổ chức. Các buổi hỗ trợ diễn ra vào buổi tối, từ 19 giờ đến 22 giờ, khi người dân đã hoàn thành công việc đồng áng trong ngày. Nhờ đó, bà con không phải bỏ nương, bỏ rẫy hay buổi chợ phiên. Người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và những người còn lúng túng khi sử dụng điện thoại thông minh có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ số. Việc được cán bộ hướng dẫn trực tiếp ngay tại thôn giúp người dân từng bước tự thực hiện các thao tác trên môi trường số.

Tại Nhà văn hóa thôn Tén Tằn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lát phối hợp với Công an xã và các phòng, ban chuyên môn tổ chức hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính

Mô hình không dừng lại ở một buổi hỗ trợ. Trong nhiều ngày, chương trình "Dịch vụ công lưu động" tiếp tục được triển khai tại 4 thôn của xã Mường Lát gồm: Chiên Pục, Đoàn Kết, Na Khà và Mường Lát. Mỗi thôn một buổi tối, ánh đèn nhà văn hóa lại sáng thêm một nơi, người dân có thêm cơ hội được hướng dẫn, thực hành các tiện ích số.

Cùng thời điểm, tại bản Lát, xã Tam Chung, một buổi hỗ trợ khác cũng thu hút đông đảo người dân tham gia. Tối mới đây, tại Hội trường Nhà Văn hóa bản Lát, Tổ Dịch vụ công lưu động xã phối hợp với Tổ cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ.

Trong buổi làm việc, 150 người dân được hướng dẫn đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và bảo trợ xã hội. Bà con còn được hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên VNeID, đổi mật khẩu và tháo gỡ khó khăn trong quá trình sử dụng. Song song với đó, tổ công tác hỗ trợ 150 người dân cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa và hướng dẫn cách khai thác các tiện ích.

14 ngày đã "về đích"

Nếu Mường Lát và Tam Chung là những buổi tối cán bộ kiên trì đưa dịch vụ công đến gần người dân thì xã Thiên Phủ lại ghi dấu bằng tốc độ triển khai. Chỉ sau 14 ngày kể từ khi UBND tỉnh Thanh Hóa phát động "Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa" (ThanhHoa-S), địa phương đã sớm hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm, vươn lên Top 5 toàn tỉnh với số điểm tuyệt đối 100 điểm.

Xã Thiên Phủ về đích sau 14 ngày thực hiện chiến dịch cài ứng dụng số Thanh Hoá.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, UBND xã Thiên Phủ đã ban hành kế hoạch, thông báo triển khai nhiệm vụ theo phương châm "6 rõ, 1 xuyên suốt". Chỉ tiêu được giao cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể; số lượng người dùng cần cài đặt ứng dụng được phân bổ chi tiết cho 6 bản: Nam Động, Thiên Phủ, Na Chiềng, Cang, Mường Khăng và Pha Phanh.

Xã không triển khai riêng lẻ từng nhiệm vụ mà linh hoạt lồng ghép việc cài đặt ThanhHoa-S với VssID, Sổ sức khỏe điện tử và Chữ ký số cá nhân. Nhờ đó, trong một lần được hỗ trợ, người dân có thể cài đặt nhiều ứng dụng, tiết kiệm thời gian và tiếp cận thêm các tiện ích phục vụ đời sống.

Để đưa kế hoạch vào thực tế, Thiên Phủ thành lập 6 tổ công tác bám sát 6 bản. Lực lượng nòng cốt gồm cán bộ Công an xã, trưởng bản, Tổ Công nghệ số cộng đồng, cùng sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh. Các tổ thiết lập điểm hỗ trợ cố định và lưu động, trực tiếp hướng dẫn người dân từng thao tác.

Anh Hà Văn Ngợi, một thành viên người Thái trong Tổ Công nghệ số cộng đồng, chia sẻ: "Có nhà ông bà ở một mình, con cháu đi làm xa. Mình đến tận nhà, ngồi cạnh, bấm từng bước cho ông bà xem. Ông bà vui lắm, còn bảo mai nhớ ghé chơi."

Trong quá trình triển khai, lực lượng Công an xã đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ đối soát dữ liệu dân cư, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn thông tin, phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Một người dân ở Thiên Phủ chia sẻ: “Nghe công an dặn không đưa mã xác nhận cho người lạ, mình nhớ mãi. Giờ có điện thoại mà biết giữ gìn thì yên tâm hơn."

Những nỗ lực ấy được thể hiện qua kết quả cụ thể. Theo thống kê mới nhất của tỉnh tính đến ngày 16/11/2026, xã Thiên Phủ đạt 100,0 điểm, xếp thứ 5 trong tổng số 166 xã, phường toàn tỉnh và chính thức được đánh giá "Đạt chỉ tiêu".

Đáng chú ý, 100% đảng viên đủ điều kiện, tương ứng 442/442 người, đã hoàn thành cài đặt ứng dụng. Xã cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu dán mã QR (14/14) và đưa vào hoạt động hiệu quả 100% điểm hỗ trợ trực tiếp (6/6). Đặc biệt, đã có 2.149 người dân cài đặt thành công, đạt tỷ lệ 42,4%, vượt mục tiêu 40% mà tỉnh đề ra cho cả giai đoạn 60 ngày.

Về đích sớm là kết quả đáng ghi nhận, nhưng với Thiên Phủ, đây mới là bước đầu. Điều địa phương hướng đến không chỉ là những con số về tỷ lệ cài đặt mà quan trọng hơn là người dân thực sự biết sử dụng các tiện ích số trong đời sống. Từ một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, người dân đang từng bước làm quen với việc nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngay trên điện thoại.

Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ, cho biết các tổ công tác đã bám bản, đến từng nhà hướng dẫn người dân. Theo ông, việc hoàn thành chỉ tiêu sớm là đáng mừng, nhưng điều quan trọng hơn là bà con biết sử dụng, thấy tiện lợi và yên tâm khi tiếp cận các ứng dụng số. Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Địa phương sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ để các tiện ích số thực sự đi vào đời sống hằng ngày.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Số Thanh Hóa theo hình thức lưu động.

Từ những buổi tối ở Mường Lát, Tam Chung đến cuộc chạy nước rút ở Thiên Phủ, có thể thấy chuyển đổi số ở miền núi không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay những ứng dụng trên điện thoại, mà trước hết là câu chuyện về con người. Đó là những cán bộ kiên trì đến từng nhà văn hóa, ngồi bên người cao tuổi hướng dẫn từng thao tác trên màn hình; là những người dân sẵn sàng học hỏi, thử sức với công nghệ mới dù ban đầu còn nhiều e ngại.

Chính sự đồng hành ấy đang giúp các dịch vụ công và tiện ích số đến gần hơn với từng gia đình, từng bản làng nơi miền biên viễn xứ Thanh.

Như lời một cụ già người Thái nói khi rời nhà văn hóa, nhét chiếc điện thoại vào túi áo: "Mình già rồi, nhưng vẫn học được. Mai có việc gì, mình tự làm trên cái máy này.".