Những ca trực chạy đua 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM

Bên cạnh công tác khám chữa bệnh và các nhiệm vụ thường xuyên, đội ngũ y tế cơ sở tiếp tục hoàn thành việc khám sức khỏe, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử để bảo đảm tiến độ.

Khi trạm y tế không còn giờ tan ca

19 giờ, Trạm Y tế phường Tam Bình (thuộc TP.Thủ Đức cũ) vẫn sáng đèn. Trước màn hình máy tính, cử nhân y tế công cộng Lý Hồng Phúc, nhân viên khoa Phòng bệnh, vẫn kiên nhẫn cập nhật từng bộ hồ sơ khám sức khỏe lên hệ thống.

Ban ngày, anh cùng đồng nghiệp đi giám sát dịch bệnh, điều tra ổ dịch, xử lý lăng quăng và thực hiện các nhiệm vụ y tế dự phòng. Đến cuối giờ chiều, khi công việc chuyên môn tạm khép lại, anh Phúc lại bắt đầu một ca làm khác: Nhập dữ liệu khám sức khỏe cho người dân.

Hôm nay, nhiều thời điểm hệ thống nhập liệu xử lý chậm, anh Phúc mới hoàn thành khoảng 30/150 bộ hồ sơ. Làm chung nhiệm vụ còn có 2 đồng nghiệp khác, họ cũng phải mang về nhà làm vì đón con.

Anh Lý Hồng Phúc cặm cụi nhập liệu sau giờ hành chính

"Ngoài công việc thường ngày như đi diệt lăng quăng, phối hợp với khu phố trong công tác phòng chống dịch, chúng tôi còn phải tổng hợp số liệu dịch bệnh, cập nhật lên hệ thống theo quy định. Các đầu việc diễn ra liên tục. Hệ thống chậm lắm, ngồi nãy giờ có mỗi 1 ca mà quay mãi chưa cập nhật được", anh Phúc chia sẻ.

Đó cũng là nhịp làm việc chung tại nhiều trạm y tế trên địa bàn TP.HCM trong đợt cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh thường quy, các đơn vị còn đồng thời tổ chức khám sức khỏe học sinh, khám lưu động và khám sức khỏe toàn dân, khiến khối lượng công việc tăng đáng kể.

Theo BS.CKII Nguyễn Đức Lập, Giám đốc Trạm Y tế phường Tam Bình, có những ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám. Sau mỗi buổi khám, lượng hồ sơ cần cập nhật lên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử rất lớn, nhiều nhân viên phải ở lại sau giờ hành chính hoặc tranh thủ làm vào buổi tối để kịp tiến độ.

BS Nguyễn Đức Lập - Giám đốc Trạm Y tế phường Tam Bình tại điểm khám sức khỏe lưu động

Trong thời gian cao điểm, việc nhiều đơn vị cùng truy cập khiến hệ thống xử lý dữ liệu có lúc chậm, mỗi hồ sơ mất từ 10 đến 20 phút để cập nhật. Dù vậy, các trạm y tế vẫn phải bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường ngày và hoàn thành kế hoạch của đợt cao điểm.

"Trong đợt cao điểm này, chúng tôi vận động cán bộ, nhân viên hạn chế nghỉ phép để tập trung cho công tác khám sức khỏe toàn dân. Sau giờ làm, nhiều anh em tiếp tục ở lại trạm y tế hoặc mang hồ sơ về nhà nhập liệu nhằm bảo đảm tiến độ", BS Lập nói.

Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Để đẩy nhanh tiến độ đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương không chỉ chờ người dân đến trạm y tế mà chủ động tổ chức các điểm khám tại khu dân cư, trường học, trung tâm thể dục thể thao..., đồng thời huy động thêm lực lượng hỗ trợ nhằm duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường ngày.

Khám sức khỏe toàn dân tại khu chung cư

Tại phường Lái Thiêu (thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ), trước khi triển khai đợt cao điểm, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe mới đạt dưới 1%. Sau khi tăng tốc thực hiện, tỷ lệ này đã lên khoảng 3% và tiếp tục tăng.

Do Trạm Y tế phường Lái Thiêu không đủ các chuyên khoa, UBND phường đã huy động nhân lực từ các phòng khám trên địa bàn cùng đoàn viên thanh niên, sinh viên thực tập và dân quân tự vệ. Mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc, từ hướng dẫn người dân, đo các chỉ số ban đầu đến hỗ trợ nhập dữ liệu sau khám.

Theo BS Nguyễn Thị Minh Thùy, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Lái Thiêu, việc phân công theo từng nhóm giúp trạm vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên, vừa triển khai đợt cao điểm mà không để quá tải ở bất kỳ khâu nào.

Đoàn thanh niên phường Lái Thiêu hỗ trợ nhập liệu cho y tế phường

"Về công tác truyền thông thì chúng tôi treo băng rôn băng qua đường ở các tuyến đường chính, ở các cột điện thì có pano áp phích, cả các Group Zalo của khu phố, tổ dân phố. Đồng thời lồng ghép với chương trình phòng chống ma túy hiện nay. Nói chung là làm hết mức nhiều cách có thể để đạt được chỉ tiêu 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân", BS Thùy cho biết.

Thực tế tại các trạm y tế cho thấy, qua khám sàng lọc, nhiều người dân lần đầu được phát hiện tăng huyết áp, đái tháo đường, thừa cân, béo phì hoặc các yếu tố nguy cơ khác. Những trường hợp này được tư vấn, theo dõi hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, mỗi lần khám đều bổ sung dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp theo dõi sức khỏe theo vòng đời, quản lý bệnh mạn tính và hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị.

Huy động các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn cùng khám sức khỏe toàn dân

Ngành y tế TP.HCM cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, theo dõi tiến độ khám theo thời gian thực đến từng phường, xã và tiếp tục liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với dữ liệu khám chữa bệnh, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

"Cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian qua là ngành y tế đã thành lập được hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Tất cả các cơ sở sức khỏe đã được tập huấn và sử dụng nền tảng quản lý sức khỏe mà sở y tế đã ban hành. Như vậy thì dữ liệu sẽ tự động chuyển qua hồ sơ sức khỏe của người dân", ông Tăng Chí Thượng thông tin.

Sau 2 tháng triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, TP.HCM đã có hơn 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, chương trình còn từng bước hình thành nền tảng quản lý sức khỏe liên tục cho mỗi người dân, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ tuyến cơ sở.