Vị trí việc làm không phải khuôn mẫu bất biến

Vị trí việc làm làm rõ nhiệm vụ, năng lực, trách nhiệm để tuyển dụng, bố trí, đánh giá và quản lý biên chế. Luật Cán bộ, công chức 2025 và Nghị định 361/2025/NĐ-CP lấy vị trí việc làm làm căn cứ quản lý. Nhưng nếu chỉ chia cơ cấu hiện có thành những ô cố định rồi điền người vào, ta dễ hợp thức hóa lối tổ chức cũ bằng biểu mẫu mới.

Một vụ thuộc bộ không chỉ soạn thảo một loại thông tư. Mỗi văn bản có nội dung và yêu cầu phối hợp khác nhau. Chuyên viên cần chuyên môn sâu nhưng không thể bị đóng khung nhiệm vụ.

Chẳng hạn, khi xây dựng danh mục ngành nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, người soạn thảo phải hỏi: Điều kiện đào tạo nào thực sự nguy hiểm? Nghề khó tuyển do ít người quan tâm hay vì thu nhập, môi trường lao động chưa hấp dẫn? Dự báo nhân lực có đáng tin? Hỗ trợ học phí có đủ thu hút người học? Kinh phí từ đâu? Các câu hỏi liên quan nhiều đơn vị. Danh mục đúng về kỹ thuật chưa chắc đạt mục tiêu chính sách.

Vị trí việc làm làm rõ nhiệm vụ, năng lực, trách nhiệm để tuyển dụng, bố trí, đánh giá và quản lý biên chế.

Bản mô tả vị trí chuyên viên vì vậy cần phần ổn định và phần linh hoạt. Phần ổn định xác định trách nhiệm, thẩm quyền, năng lực chuyên môn, tư duy hệ thống và phối hợp. Phần linh hoạt xác lập theo từng thông tư, đề án: sản phẩm, dữ liệu, độ phức tạp, tiến độ và trách nhiệm. Công chức không bị cố định vào một loại việc.

Trong cuốn Quản trị nhân sự khu vực công: Bối cảnh và chiến lược (Public Personnel Management: Contexts and Strategies), Jared J. Llorens, Donald E. Klingner và John Nalbandian chỉ ra rằng mô tả công việc truyền thống tuy giúp quản lý tuyển dụng và biên chế nhưng dễ dẫn đến phân công cứng nhắc khi nhiệm vụ thay đổi. Ravin Jesuthasan và John W. Boudreau, trong Làm việc vượt khỏi khuôn khổ vị trí cố định: Thiết kế lại hệ thống tổ chức công việc (Work without Jobs: How to Reboot Your Organization’s Work Operating System), nhấn mạnh cách tổ chức công việc xuất phát từ nhiệm vụ cần hoàn thành và năng lực cần huy động, thay vì chỉ dựa vào những vị trí cố định. Điều này đặc biệt đáng suy nghĩ trong quản trị công, nơi sự linh hoạt phải đi cùng thẩm quyền và trách nhiệm giải trình.

KPI đo được gì và bỏ sót điều gì?

KPI giúp công chức biết kết quả cần đạt, lãnh đạo theo dõi tiến độ, phát hiện trì trệ, ghi nhận đóng góp và nhu cầu bồi dưỡng. Trong xử lý thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, tỷ lệ đúng hạn, sai sót, mức độ hài lòng là chỉ báo hữu ích. Đánh giá có bằng chứng hạn chế nể nang và cảm tính.

Nhưng KPI phải đo đúng điều cần đo. Tham mưu chính sách bộc lộ ba khoảng trống.

Thứ nhất, khoảng cách giữa sản phẩm và chất lượng, tác động. Dự thảo hoàn thành đúng hạn chưa chứng minh chính sách khả thi. Soạn nhiều văn bản chưa chắc đóng góp hơn việc phát hiện rủi ro, kiến nghị sửa đổi hoặc chưa ban hành quy định thiếu căn cứ.

Thứ hai, khoảng cách giữa thành tích cá nhân và kết quả tập thể. Chính sách là sản phẩm phối hợp nhiều đơn vị. Người gỡ vướng liên vụ có thể tạo giá trị dù không đứng tên văn bản. Chỉ đo sản phẩm cá nhân dễ làm giảm hợp tác.

Thứ ba, khoảng cách giữa kết quả ngắn hạn và tác động dài hạn. Văn bản đúng tiến độ vẫn có thể bộc lộ bất cập sau nhiều năm. Đánh giá theo tháng, quý khó phản ánh đầy đủ tác động.

Khi KPI gắn với xếp loại, khen thưởng mà chất lượng ít được kiểm chứng, công chức có thể chọn việc dễ đạt điểm, né nhiệm vụ khó hoặc chạy theo số lượng. Khi ấy chỉ số thành mục tiêu thay vì công cụ.

Sandra van Thiel và Frans Leeuw phân tích nghịch lý đo lường trong khu vực công: chỉ số có thể đẹp lên trong khi thông tin về hiệu quả thực chất lại kém chính xác. Không thể lấy sự dễ đếm làm tiêu chuẩn lựa chọn điều cần đo.

Đánh giá đóng góp vào hiệu quả của cả hệ thống

KPI công chức tham mưu cần thay đổi theo nhiệm vụ, không áp một bộ chỉ tiêu cố định. Bên cạnh tiến độ, phải xem xét chất lượng dữ liệu, phân tích phương án, đánh giá tác động, giải trình phản biện, tính hợp pháp và khả thi. Yếu tố khó lượng hóa cần minh chứng chuyên môn, không nhất thiết quy hết thành điểm số.

Đánh giá phải phân biệt đóng góp cá nhân, kết quả nhóm phối hợp và kết quả cơ quan. Công chức chịu trách nhiệm phần việc thuộc thẩm quyền, không thể gánh toàn bộ thành bại chính sách.

Điều quan trọng không phải điểm KPI của từng công chức, mà những kết quả ấy có làm cả bộ máy vận hành tốt hơn không.

Với lãnh đạo, KPI không phải phép cộng số văn bản của cấp dưới. Cần đánh giá khả năng xác định ưu tiên, tổ chức công việc, huy động năng lực, xử lý xung đột, khuyến khích phản biện và phát triển đội ngũ; xét cả nguồn lực, thẩm quyền thực tế.

Công chức còn cần hiểu sự vận hành của tổ chức: ai quyết định, ai thực hiện, các đơn vị phụ thuộc nhau thế nào và tác động dây chuyền của chính sách. Năng lực này phát triển qua công việc liên vụ, tham vấn địa phương và trải nghiệm nhiệm vụ.

Tinh gọn thay đổi quy mô; nâng cao năng lực công vụ thay đổi cách tổ chức, phối hợp. Vị trí việc làm cần đủ rõ để quy trách nhiệm nhưng đủ mở để huy động năng lực. KPI cần đủ cụ thể để kiểm chứng, đủ linh hoạt để không làm sai lệch mục tiêu. Điều quan trọng không phải điểm KPI của từng công chức, mà những kết quả ấy có làm cả bộ máy vận hành tốt hơn không.