English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người làm chè Thái Nguyên trước thềm Festival Trà Quốc tế

Thứ Hai, 08:00, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên đang đến gần, các vùng chè, hợp tác xã và người dân tích cực chỉnh trang không gian, hoàn thiện sản phẩm đón khách. Người làm chè kỳ vọng mở rộng thị trường, được hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị để nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra.

 

nguoi lam che thai nguyen truoc them festival tra quoc te hinh anh 1
Những mô hình ấm trà được bố trí làm điểm dừng chân, phục vụ du khách tham quan vùng chè của HTX Chè Búp Ngọc, xã La Bằng.

Không gian văn hóa trà, kết nối du lịch với vùng chè

Bên dòng suối Kẹm ở vùng chè La Bằng, những mô hình ấm trà lớn làm từ tre, trúc là điểm nhấn của không gian thưởng trà giữa đồi chè. Các thành viên Hợp tác xã Chè Búp Ngọc cùng người dân địa phương đang khẩn trương chỉnh trang nơi đón khách, để du khách có thể dừng chân, thưởng thức trà và tìm hiểu văn hóa trà ngay tại vùng sản xuất. 

Chị Trần Thị Trang, Giám đốc Hợp tác xã Chè Búp Ngọc, mong những chương trình như Festival sẽ giúp nhiều người biết đến văn hóa trà địa phương, tạo thêm cơ hội kết nối nghề làm chè với du lịch. 

“Những năm gần đây, du lịch Thái Nguyên ngày càng phát triển, cùng với đó, việc quảng bá văn hóa trà và các nét văn hóa đặc trưng của địa phương cũng ngày càng có nhiều cơ hội hơn. Sắp tới, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên là một trong những lễ hội lớn của ngành chè. Hợp tác xã mong muốn địa phương sẽ tạo điều kiện để tổ chức thêm nhiều chương trình như thế này, qua đó quảng bá văn hóa trà đến với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế”, chị Trang cho biết.

Theo kế hoạch của tỉnh, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh. Các hoạt động tại 5 vùng chè Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Hỷ và Đồng Phúc sẽ đưa du khách đến với vùng nguyên liệu, tìm hiểu nghề trồng, chế biến và thưởng trà.

Tại xã Phú Thịnh, nơi có hơn 700 ha chè, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã dành hơn một tháng để hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị không gian trưng bày và chỉnh trang cảnh quan. Với người làm chè ở đây, tham gia Festival còn là dịp gặp gỡ đối tác, tìm thêm thị trường tiêu thụ.

nguoi lam che thai nguyen truoc them festival tra quoc te hinh anh 2
Với người làm chè ở Thái Nguyên, tham gia Festival là dịp gặp gỡ đối tác, tìm thêm thị trường tiêu thụ.

Ông Hoàng Minh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, cho biết: “Được tham gia Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên là một cơ hội rất lớn đối với các hợp tác xã, đơn vị sản xuất chè trên địa bàn xã Phú Thịnh. Thông qua Festival, các sản phẩm chè của địa phương có điều kiện tiếp cận thị trường quốc tế, mở rộng cơ hội giao thương, quảng bá và nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa cây chè tiếp tục trở thành một trong những sản phẩm thế mạnh của xã Phú Thịnh và của tỉnh Thái Nguyên”.

Tại Hợp tác xã Chè Đạt Phát, xã Vô Tranh, các mẫu sản phẩm đặc trưng cũng đã được chuẩn bị để trưng bày, giới thiệu. Bên cạnh cơ hội quảng bá, anh Vũ Thành Thơm, Giám đốc hợp tác xã, quan tâm đến điều kiện để cơ sở tiếp tục phát triển sau lễ hội. Đó là hỗ trợ về máy móc, thiết bị, kinh nghiệm sản xuất và cách đưa sản phẩm đến với người mua.

“Các hợp tác xã phát triển được thì người dân mới có điều kiện phát triển. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã, từ quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến đầu tư máy móc, thiết bị và chia sẻ kinh nghiệm. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để các hợp tác xã phát triển bền vững, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống của người dân”, ông Hòa chia sẻ thêm.

nguoi lam che thai nguyen truoc them festival tra quoc te hinh anh 3
Chính quyền địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ hội

Thái Nguyên hiện có khoảng 22.000 ha chè và định hướng mở rộng lên 25.000 ha. Tại xã Quân Chu, việc cải tạo vùng chè, trồng mới các giống có năng suất, giá trị cao đang được địa phương vận động người dân thực hiện.

Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch UBND xã Quân Chu, thông tin: “Trong Đề án phát triển nông nghiệp chất lượng cao và Nghị quyết chuyên đề về cây chè, cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Thời gian qua, xã đã phát động phong trào vận động toàn thể nhân dân cải tạo, nâng cấp và trồng mới những giống chè có năng suất, giá trị cao. Đến nay, người dân và các tổ chức đoàn thể đều tích cực tham gia, tập trung cải tạo vùng chè, từng bước nâng cao giá trị, chất lượng cây chè, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương”.

nguoi lam che thai nguyen truoc them festival tra quoc te hinh anh 4
Người làm chè Thái Nguyên trước thềm Festival Trà Quốc tế

Không gian thưởng trà đang được chỉnh trang, sản phẩm được chuẩn bị để giới thiệu, còn những vùng chè tiếp tục được chăm sóc, cải tạo. Người làm chè Thái Nguyên đến với Festival bằng những công việc cụ thể ấy. Điều họ mong đợi sau ngày hội là có thêm khách trở lại vùng chè, thêm bạn hàng tìm mua sản phẩm và sự hỗ trợ để làm chè tốt hơn. Những kết nối được duy trì sau Festival mới giúp cơ hội quảng bá trở thành đầu ra lâu dài cho người trồng chè.

trung-che-1.jpg

Khi cây chè Thái Nguyên được “bồi bổ” bằng trứng gà

VOV.VN - Ở vùng chè nổi tiếng của Thái Nguyên, có những cây chè được người trồng nhẹ nhàng đặt xuống gốc vài quả trứng gà. Nghe có vẻ lạ, nhưng với một số hộ trồng chè và hợp tác xã ở xã Vô Tranh, đây là cách bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ cho cây sau mỗi lứa thu hái và bước đầu mang lại tín hiệu tích cực.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyến tàu di sản Thái Nguyên: Kết nối thủ đô, nghe Then, thưởng trà
Chuyến tàu di sản Thái Nguyên: Kết nối thủ đô, nghe Then, thưởng trà

VOV.VN - Ngày 9/10, chương trình khảo sát sản phẩm đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên với chủ đề “Hành trình về với xứ Trà” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các doanh nghiệp du lịch Hà Nội tổ chức đã mở ra hướng phát triển du lịch đường sắt kết nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô gió ngàn.

Chuyến tàu di sản Thái Nguyên: Kết nối thủ đô, nghe Then, thưởng trà

Chuyến tàu di sản Thái Nguyên: Kết nối thủ đô, nghe Then, thưởng trà

VOV.VN - Ngày 9/10, chương trình khảo sát sản phẩm đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên với chủ đề “Hành trình về với xứ Trà” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các doanh nghiệp du lịch Hà Nội tổ chức đã mở ra hướng phát triển du lịch đường sắt kết nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô gió ngàn.

Thái Nguyên phấn đấu chấm dứt dạy 2 ca do thiếu phòng học
Thái Nguyên phấn đấu chấm dứt dạy 2 ca do thiếu phòng học

VOV.VN - UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu rà soát, khắc phục tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng; phấn đấu từ học kỳ II năm học 2026-2027 không còn dạy 2 ca do thiếu phòng học, đồng thời bảo đảm đủ sách giáo khoa và giáo viên đứng lớp.

Thái Nguyên phấn đấu chấm dứt dạy 2 ca do thiếu phòng học

Thái Nguyên phấn đấu chấm dứt dạy 2 ca do thiếu phòng học

VOV.VN - UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu rà soát, khắc phục tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng; phấn đấu từ học kỳ II năm học 2026-2027 không còn dạy 2 ca do thiếu phòng học, đồng thời bảo đảm đủ sách giáo khoa và giáo viên đứng lớp.

Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công
Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2026, Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm.

Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công

Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2026, Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm.

Thái Nguyên đảm bảo bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao
Thái Nguyên đảm bảo bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao

VOV.VN - Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, một số trường vùng cao Thái Nguyên phải tổ chức bán trú trong điều kiện địa bàn rộng hơn, giao thông còn khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Dù vậy, các nhà trường đang chủ động nhiều giải pháp để bảo đảm bữa ăn hằng ngày của học sinh an toàn, đủ dinh dưỡng.

Thái Nguyên đảm bảo bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao

Thái Nguyên đảm bảo bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao

VOV.VN - Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, một số trường vùng cao Thái Nguyên phải tổ chức bán trú trong điều kiện địa bàn rộng hơn, giao thông còn khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Dù vậy, các nhà trường đang chủ động nhiều giải pháp để bảo đảm bữa ăn hằng ngày của học sinh an toàn, đủ dinh dưỡng.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 kết nối văn hóa trà với thế giới
Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 kết nối văn hóa trà với thế giới

VOV.VN - Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, hướng tới quảng bá văn hóa trà, mở rộng thị trường, kết nối đầu tư, công nghệ và đưa thương hiệu trà Việt Nam vươn xa.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 kết nối văn hóa trà với thế giới

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 kết nối văn hóa trà với thế giới

VOV.VN - Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, hướng tới quảng bá văn hóa trà, mở rộng thị trường, kết nối đầu tư, công nghệ và đưa thương hiệu trà Việt Nam vươn xa.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp