Người làm chè Thái Nguyên trước thềm Festival Trà Quốc tế

Những mô hình ấm trà được bố trí làm điểm dừng chân, phục vụ du khách tham quan vùng chè của HTX Chè Búp Ngọc, xã La Bằng.

Không gian văn hóa trà, kết nối du lịch với vùng chè

Bên dòng suối Kẹm ở vùng chè La Bằng, những mô hình ấm trà lớn làm từ tre, trúc là điểm nhấn của không gian thưởng trà giữa đồi chè. Các thành viên Hợp tác xã Chè Búp Ngọc cùng người dân địa phương đang khẩn trương chỉnh trang nơi đón khách, để du khách có thể dừng chân, thưởng thức trà và tìm hiểu văn hóa trà ngay tại vùng sản xuất.

Chị Trần Thị Trang, Giám đốc Hợp tác xã Chè Búp Ngọc, mong những chương trình như Festival sẽ giúp nhiều người biết đến văn hóa trà địa phương, tạo thêm cơ hội kết nối nghề làm chè với du lịch.

“Những năm gần đây, du lịch Thái Nguyên ngày càng phát triển, cùng với đó, việc quảng bá văn hóa trà và các nét văn hóa đặc trưng của địa phương cũng ngày càng có nhiều cơ hội hơn. Sắp tới, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên là một trong những lễ hội lớn của ngành chè. Hợp tác xã mong muốn địa phương sẽ tạo điều kiện để tổ chức thêm nhiều chương trình như thế này, qua đó quảng bá văn hóa trà đến với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế”, chị Trang cho biết.

Theo kế hoạch của tỉnh, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh. Các hoạt động tại 5 vùng chè Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Hỷ và Đồng Phúc sẽ đưa du khách đến với vùng nguyên liệu, tìm hiểu nghề trồng, chế biến và thưởng trà.

Tại xã Phú Thịnh, nơi có hơn 700 ha chè, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã dành hơn một tháng để hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị không gian trưng bày và chỉnh trang cảnh quan. Với người làm chè ở đây, tham gia Festival còn là dịp gặp gỡ đối tác, tìm thêm thị trường tiêu thụ.

Với người làm chè ở Thái Nguyên, tham gia Festival là dịp gặp gỡ đối tác, tìm thêm thị trường tiêu thụ.

Ông Hoàng Minh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, cho biết: “Được tham gia Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên là một cơ hội rất lớn đối với các hợp tác xã, đơn vị sản xuất chè trên địa bàn xã Phú Thịnh. Thông qua Festival, các sản phẩm chè của địa phương có điều kiện tiếp cận thị trường quốc tế, mở rộng cơ hội giao thương, quảng bá và nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa cây chè tiếp tục trở thành một trong những sản phẩm thế mạnh của xã Phú Thịnh và của tỉnh Thái Nguyên”.

Tại Hợp tác xã Chè Đạt Phát, xã Vô Tranh, các mẫu sản phẩm đặc trưng cũng đã được chuẩn bị để trưng bày, giới thiệu. Bên cạnh cơ hội quảng bá, anh Vũ Thành Thơm, Giám đốc hợp tác xã, quan tâm đến điều kiện để cơ sở tiếp tục phát triển sau lễ hội. Đó là hỗ trợ về máy móc, thiết bị, kinh nghiệm sản xuất và cách đưa sản phẩm đến với người mua.

“Các hợp tác xã phát triển được thì người dân mới có điều kiện phát triển. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã, từ quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến đầu tư máy móc, thiết bị và chia sẻ kinh nghiệm. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để các hợp tác xã phát triển bền vững, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống của người dân”, ông Hòa chia sẻ thêm.

Chính quyền địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ hội

Thái Nguyên hiện có khoảng 22.000 ha chè và định hướng mở rộng lên 25.000 ha. Tại xã Quân Chu, việc cải tạo vùng chè, trồng mới các giống có năng suất, giá trị cao đang được địa phương vận động người dân thực hiện.

Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch UBND xã Quân Chu, thông tin: “Trong Đề án phát triển nông nghiệp chất lượng cao và Nghị quyết chuyên đề về cây chè, cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Thời gian qua, xã đã phát động phong trào vận động toàn thể nhân dân cải tạo, nâng cấp và trồng mới những giống chè có năng suất, giá trị cao. Đến nay, người dân và các tổ chức đoàn thể đều tích cực tham gia, tập trung cải tạo vùng chè, từng bước nâng cao giá trị, chất lượng cây chè, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương”.

Người làm chè Thái Nguyên trước thềm Festival Trà Quốc tế

Không gian thưởng trà đang được chỉnh trang, sản phẩm được chuẩn bị để giới thiệu, còn những vùng chè tiếp tục được chăm sóc, cải tạo. Người làm chè Thái Nguyên đến với Festival bằng những công việc cụ thể ấy. Điều họ mong đợi sau ngày hội là có thêm khách trở lại vùng chè, thêm bạn hàng tìm mua sản phẩm và sự hỗ trợ để làm chè tốt hơn. Những kết nối được duy trì sau Festival mới giúp cơ hội quảng bá trở thành đầu ra lâu dài cho người trồng chè.