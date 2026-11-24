Mỗi tháng 2-3 lần, không khí xôn xao tại các buổi phát cơm từ thiện trước cổng Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Hoạt động này do "Cô Ba cầu Bến Chùa", tức là cô Huỳnh Thị Kim Quang (ở ấp Long Tường, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cùng các cộng sự của mình thực hiện. Hoạt động này đã duy trì hơn 17 năm qua, nhằm góp phần giúp các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chúng tôi nhận thấy các bệnh nhân cũng như người nuôi bệnh rất vui khi được nhận các phần cơm từ thiện.

Bà Nguyễn Thị Lan người dân ở xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp đang nuôi người thân tại bệnh viện đa khoa Tiền Giang khi đến nhận cơm từ thiện chia sẻ: "Được nhận suất cơm này tôi thấy việc làm của nhà từ thiện quý biết chừng nào. Cơn chay này ăn ngon miệng. Thật ra mà nói nhà tôi nghèo, nuôi bệnh nhiều ngày quá mà không có đủ tiền, được người ta giúp như vầy quý lắm. Còn bà Phan Thị Hồng ở phường Đạo Thạnh cũng đang nuôi thân nhân bị bệnh tại bệnh viện này bày tỏ: Tôi xin đến 4 phần cơm, do xin giúp cho mấy cô trong phòng, người ta mới nhập viện, đi không được, chứ tôi ăn chỉ có 1 hộp cơm thôi. Ăn chay ngon lắm, nhất là canh chua. Mấy người bệnh mà được cho cơm người ta mừng lắm".

Từ rạng sáng nhiều người đã chờ nhận cơm từ thiện ngay trước bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Bếp cơm từ thiện Nhân Ái có từ 2-3 buổi phát cơm chay từ thiện ngay tại cổng Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Trung tâm Y tế Châu Thành. Công việc này bắt đầu từ 5h30-6h sáng với khoảng 2.500 suất cơm.

Việc tổ chức hàng nghìn suất cơm miễn phí này không hề đơn giản, bởi từ khâu chọn, chế biến thức ăn rồi bao gói thành những hộp cơm chu đáo là cả một quá trình. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy các thành viên của bếp ăn từ thiện Nhân Ái của "Cô Ba cầu Bến Chùa" rất vui vẻ, nhiệt tình hết mình đối với những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Anh Phan Quang Vinh ở xã Cái Bè đã vượt hơn 60 km đến tham gia, tổ chức bữa cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Cá nhân anh cũng đã đóng góp nhiều công sức, vật chất để duy trì hoạt động của bếp cơm này.

"Mình rất vui khi tham gia hoạt động thiện nguyện nơi đây để phát những phần cơm chay cho bà con. Mình cảm thấy rất vui, công việc này mình tham gia thường xuyên. Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền ở xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh cũng thường xuyên gắn bó với bếp cơm từ thiện Nhân Ái cho biết: "Tôi có nhiệm vụ là nấu cơm và đi cấp phát cơm cho bệnh nhân nghèo. Tôi thấy bà con nhận được những phần cơm là mình cũng vui vẻ, hạnh phúc. Mình cố gắng làm việc thiện này để xoa dịu nỗi khó khăn của bà con", anh Vinh chia sẻ.

Các thành viên bếp cơm từ thiện Nhân Ái ân cần trao tặng các suất ăn cho bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi đến nơi tổ chức bếp ăn từ thiện Nhân Ái tại tư gia của cô Huỳnh Kim Quang ở ấp Long Tường, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khi bếp lửa còn đang rực cháy để tiếp tục nấu cơm cấp phát cho người dân nghèo ở khu dân cư.

Nhiều thành viên của bếp cơm ở từ các nơi xa vì tấm lòng nhân ái đã đến cùng với gia đình người phụ nữ cao tuổi này làm thành những phần cơm tình nghĩa. Những giọt mồ hôi tuôn đổ của những "người thợ lò" chan chứa tình người, tình đời, thể hiện tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, không bỏ lại phía sau những mảnh đời kém may mắn. Bếp cơm nghĩa tình này ra đời và duy trì đến nay là như thế.

Cô Huỳnh Kim Quang người khởi xướng bếp cơm từ thiện Nhân Ái.

Bà Huỳnh Thị Kim Quang, người khởi xướng bếp cơm từ thiện tâm sự: "Gia đình tôi trước đây có bị tai nạn, đến nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ và có đi xin cơm từ thiện ăn. Trong lòng mình có nghĩ và nói thầm, bây giờ mình ăn cơm từ thiện này, không biết sau này mình có tiền làm từ thiện hay không. Lời nói đó hôm nay đã thành sự thật, thì đến nay tôi tính đã 19 năm làm từ thiện. Mới đầu chỉ nấu 200 phần cơm, sau đó tăng lên 300-400-500 phần và nay là 2.500 phần cơm. Các phần cơm gồm đậu hũ kho chay, canh chua… Nguyên nhân chính là mình đi bệnh viện thấy những người ăn chay, người nghèo khó chỉ ăn ổ bánh mì, miếng bánh cam, củ khoai lang, riêng người ăn chay thì trong bệnh viện không ai bán. Từ cái tâm đó và vì tình thương, vì nhân loại, vì tình yêu Tổ quốc, yêu người nghèo khó nên tôi phát tâm nấu cơm từ thiện chứ không có mục đích nào khác".

Các thành viên bếp cơm từ thiện Nhân Ái đang thực hiện khâu nấu thức ăn phục vụ bệnh nhân nghèo.

Hiện nay, hầu hết các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đều duy trì được hoạt động cấp, phát cơm, cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo cũng như các thân nhân nuôi bệnh.

Hoạt động này hết sức có ý nghĩa về lòng nhân ái, tính nhân văn cũng như tinh thần "tương thân, tương ái trong cộng đồng". Từ những suất cơm từ thiện, bệnh nhân có thêm sự động viên về tinh thần, là động lực, niềm vui. Từ đó, họ phấn chấn hơn, yên tâm điều trị bệnh và lành bệnh để sớm về với gia đình.

Bếp cơm từ thiện Nhân Ái - nơi hội tụ các trái tim vì bệnh nhân nghèo.