English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Những trường hợp nào được khám sức khỏe miễn phí tại nhà?

Thứ Hai, 16:14, 05/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng hoặc nằm một chỗ có thể được địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại nhà, thay vì phải đến trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh.

Bộ Y tế vừa hướng dẫn tháo gỡ một loạt khó khăn trong quá trình triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Qua tổng hợp báo cáo sơ kết của các địa phương, Bộ Y tế ghi nhận một số địa phương phản ánh khó khăn khi tổ chức khám cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ do những người này khó hoặc không thể trực tiếp đến các điểm khám. Trong khi đó, trước đây chưa có hướng dẫn cụ thể về phương thức tổ chức khám phù hợp đối với các nhóm này.

Để tháo gỡ vướng mắc, Bộ Y tế cho phép các địa phương tổ chức khám sức khỏe tại nhà hoặc thành lập các đoàn khám lưu động khi cần thiết.

Như vậy, với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng hoặc người nằm một chỗ, địa phương có thể chủ động xây dựng phương án đưa nhân viên y tế đến khám tại nhà, thay vì yêu cầu người dân phải đến trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh.

nhung truong hop nao duoc kham suc khoe mien phi tai nha hinh anh 1
Người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, nằm một chỗ có thể được khám sức khỏe định kỳ tại nhà.

Đối với những địa bàn có diện tích rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn, địa phương được chủ động xây dựng phương án phù hợp, huy động các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện và tổ chức các đoàn khám lưu động. Các điểm khám có thể được bố trí tại trạm y tế, điểm trạm, thôn, bản... tùy điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện vẫn phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện chuyên môn theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện được khám, vận động người dân tham gia, đồng thời xây dựng phương án tổ chức, bố trí nhân lực và phân công trách nhiệm cụ thể trong quá trình triển khai.

Đơn vị lưu ý, dù tổ chức khám tại nhà, tại điểm khám hay theo hình thức lưu động, người thực hiện khám sức khỏe vẫn phải bảo đảm điều kiện về giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn theo quy định. Đối với các đợt khám tập trung hoặc lưu động, địa phương cần chủ động xây dựng phương án nhân lực phù hợp với quy mô và phạm vi tổ chức khám.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương về tập huấn, hướng dẫn chuyên môn và công nghệ thông tin trong quá trình triển khai chương trình.

Liên quan đến nhóm người khuyết tật, Bộ Y tế thông tin về kế hoạch triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030. Điểm mới căn bản của kế hoạch là chuyển cách tiếp cận từ chăm sóc y tế đơn thuần sang thúc đẩy xã hội hòa nhập, tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và tham gia đầy đủ hơn vào đời sống xã hội.

Theo mục tiêu đề ra, hằng năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế; ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, can thiệp sớm. Khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật dự kiến được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc cấp dụng cụ trợ giúp.

Đến năm 2030, 100% công trình xây mới thuộc diện quy định phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật. Khoảng 300.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề.

Linh Thương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 500 việc làm đang chờ, người khuyết tật cần thêm “bệ đỡ”
Gần 500 việc làm đang chờ, người khuyết tật cần thêm “bệ đỡ”

VOV.VN - Ngày 23/9, gần 500 vị trí việc làm dành cho người khuyết tật được các doanh nghiệp mang đến Ngày hội việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn TP.HCM năm 2026. Nhưng để người khuyết tật có thể thích nghi và chọn làm việc ổn định, gắn bó lâu dài thì vẫn cần thêm nhiều sự hỗ trợ.

Gần 500 việc làm đang chờ, người khuyết tật cần thêm “bệ đỡ”

Gần 500 việc làm đang chờ, người khuyết tật cần thêm “bệ đỡ”

VOV.VN - Ngày 23/9, gần 500 vị trí việc làm dành cho người khuyết tật được các doanh nghiệp mang đến Ngày hội việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn TP.HCM năm 2026. Nhưng để người khuyết tật có thể thích nghi và chọn làm việc ổn định, gắn bó lâu dài thì vẫn cần thêm nhiều sự hỗ trợ.

Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật
Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật

VOV.VN - Gần 20 năm qua, hơn 1000 trẻ em khuyết tật từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã gọi bà Đoàn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa bằng một cái tên rất đỗi thân thương: "U Hoa".

Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật

Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật

VOV.VN - Gần 20 năm qua, hơn 1000 trẻ em khuyết tật từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã gọi bà Đoàn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa bằng một cái tên rất đỗi thân thương: "U Hoa".

Những mái ấm trọn yêu thương của người khuyết tật
Những mái ấm trọn yêu thương của người khuyết tật

VOV.VN - Tại chương trình “Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết” ở TP.HCM, những người khuyết tật kể chuyện lấy nhau, cùng làm ăn, nuôi con và lo cho gia đình. Dù cơ thể có những khiếm khuyết, họ vẫn tìm thấy tình yêu, xây dựng mái ấm và từ đó tiếp thêm động lực để những người khác tin vào hạnh phúc của mình.

Những mái ấm trọn yêu thương của người khuyết tật

Những mái ấm trọn yêu thương của người khuyết tật

VOV.VN - Tại chương trình “Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết” ở TP.HCM, những người khuyết tật kể chuyện lấy nhau, cùng làm ăn, nuôi con và lo cho gia đình. Dù cơ thể có những khiếm khuyết, họ vẫn tìm thấy tình yêu, xây dựng mái ấm và từ đó tiếp thêm động lực để những người khác tin vào hạnh phúc của mình.

Từng đi tìm "đôi chân" cho mình, nữ giám đốc mở ra cơ hội cho người khuyết tật
Từng đi tìm "đôi chân" cho mình, nữ giám đốc mở ra cơ hội cho người khuyết tật

VOV.VN - Từ khát vọng được tự đi lại sau nhiều năm gắn bó với xe lăn, chị Lâm Thị Nga đã xây dựng xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe ba bánh và thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật.

Từng đi tìm "đôi chân" cho mình, nữ giám đốc mở ra cơ hội cho người khuyết tật

Từng đi tìm "đôi chân" cho mình, nữ giám đốc mở ra cơ hội cho người khuyết tật

VOV.VN - Từ khát vọng được tự đi lại sau nhiều năm gắn bó với xe lăn, chị Lâm Thị Nga đã xây dựng xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe ba bánh và thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục