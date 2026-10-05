Những trường hợp nào được khám sức khỏe miễn phí tại nhà?

Bộ Y tế vừa hướng dẫn tháo gỡ một loạt khó khăn trong quá trình triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Qua tổng hợp báo cáo sơ kết của các địa phương, Bộ Y tế ghi nhận một số địa phương phản ánh khó khăn khi tổ chức khám cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ do những người này khó hoặc không thể trực tiếp đến các điểm khám. Trong khi đó, trước đây chưa có hướng dẫn cụ thể về phương thức tổ chức khám phù hợp đối với các nhóm này.

Để tháo gỡ vướng mắc, Bộ Y tế cho phép các địa phương tổ chức khám sức khỏe tại nhà hoặc thành lập các đoàn khám lưu động khi cần thiết.

Như vậy, với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng hoặc người nằm một chỗ, địa phương có thể chủ động xây dựng phương án đưa nhân viên y tế đến khám tại nhà, thay vì yêu cầu người dân phải đến trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh.

Người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, nằm một chỗ có thể được khám sức khỏe định kỳ tại nhà.

Đối với những địa bàn có diện tích rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn, địa phương được chủ động xây dựng phương án phù hợp, huy động các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện và tổ chức các đoàn khám lưu động. Các điểm khám có thể được bố trí tại trạm y tế, điểm trạm, thôn, bản... tùy điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện vẫn phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện chuyên môn theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện được khám, vận động người dân tham gia, đồng thời xây dựng phương án tổ chức, bố trí nhân lực và phân công trách nhiệm cụ thể trong quá trình triển khai.

Đơn vị lưu ý, dù tổ chức khám tại nhà, tại điểm khám hay theo hình thức lưu động, người thực hiện khám sức khỏe vẫn phải bảo đảm điều kiện về giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn theo quy định. Đối với các đợt khám tập trung hoặc lưu động, địa phương cần chủ động xây dựng phương án nhân lực phù hợp với quy mô và phạm vi tổ chức khám.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương về tập huấn, hướng dẫn chuyên môn và công nghệ thông tin trong quá trình triển khai chương trình.

Liên quan đến nhóm người khuyết tật, Bộ Y tế thông tin về kế hoạch triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030. Điểm mới căn bản của kế hoạch là chuyển cách tiếp cận từ chăm sóc y tế đơn thuần sang thúc đẩy xã hội hòa nhập, tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và tham gia đầy đủ hơn vào đời sống xã hội.

Theo mục tiêu đề ra, hằng năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế; ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, can thiệp sớm. Khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật dự kiến được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc cấp dụng cụ trợ giúp.

Đến năm 2030, 100% công trình xây mới thuộc diện quy định phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật. Khoảng 300.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề.