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Nổ lò hơi tại Khu công nghiệp Long Giang, Đồng Tháp

Thứ Tư, 16:10, 21/10/2026
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VOV.VN - Hôm nay 21/10, Lãnh đạo UBND xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp cho biết, tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Long Giang (xã Tân Phước 3) vừa xảy ra vụ nổ lò hơi khiến người bị thương phải nhập viện điều trị.

 

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 21/10. Hai nạn nhân bị thương gồm ông: Tuo Xian Jin (Đà Tiền Kim), sinh năm 1969, quốc tịch Trung Quốc, là cán bộ kỹ thuật và anh Võ Văn Trường, sinh năm 2003, ngụ xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp, là công nhân đang thi công công trình tại doanh nghiệp này bị thương nặng do nổ lò hơi

no lo hoi tai khu cong nghiep long giang, Dong thap hinh anh 1
Doanh nghiệp xảy ra vụ nổ lò hơi làm 2 người bị thương

Sau khi xảy ra sự cố, cả hai nạn nhân được công ty đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu và điều trị.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Phước 3, vụ nổ còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp lân cận trong Khu công nghiệp Long Giang.

no lo hoi tai khu cong nghiep long giang, Dong thap hinh anh 2
Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện điều trị thương tích
no lo hoi tai khu cong nghiep long giang, Dong thap hinh anh 3
Vụ nổ lò hơi gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp lân cận

Hiện nguyên nhân vụ nổ và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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