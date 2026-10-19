Xe tải cháy trơ khung trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Rạng sáng 19/10, xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đến km31 đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Tân, Bình Thuận cũ) thì bất ngờ bốc cháy.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, tài xế đã cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp. Do thời điểm này có gió, khói đen bốc cao, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường xe tải cháy. Ảnh: MXH

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến cũng có mặt để phân luồng, điều tiết các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc ra khỏi cao tốc tại km38, nút giao ĐT.720, di chuyển theo Quốc lộ 1 rồi vào lại cao tốc tại nút giao Quốc lộ 55.

Clip: Mạng xã hội

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe tải bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, các phương tiện chuyên dụng cũng đã được điều đến để đưa xe tải bị cháy rời hiện trường.