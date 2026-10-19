English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe tải cháy trơ khung trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Thứ Hai, 14:40, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một xe tải bốc cháy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến giao thông khu vực này ùn tắc kéo dài.

Rạng sáng 19/10, xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đến km31 đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Tân, Bình Thuận cũ) thì bất ngờ bốc cháy.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, tài xế đã cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp. Do thời điểm này có gió, khói đen bốc cao, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

xe tai chay tro khung tren cao toc phan thiet - dau giay hinh anh 1
Hiện trường xe tải cháy. Ảnh: MXH 

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến cũng có mặt để phân luồng, điều tiết các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc ra khỏi cao tốc tại km38, nút giao ĐT.720, di chuyển theo Quốc lộ 1 rồi vào lại cao tốc tại nút giao Quốc lộ 55.

Clip: Mạng xã hội

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe tải bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.  Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, các phương tiện chuyên dụng cũng đã được điều đến để đưa xe tải bị cháy rời hiện trường.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Về Khánh Hoà nghe chuyện gốm Chăm Bàu Trúc
Về Khánh Hoà nghe chuyện gốm Chăm Bàu Trúc

VOV.VN - Khánh Hòa là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử và nghề truyền thống đặc sắc. Trong đó có làng gốm Chăm Bàu Trúc - làng gốm cổ xưa bậc nhất Đông Nam Á. Ngày nay, làng nghề này không chỉ gìn giữ những giá trị truyền thống mà còn kết nối với nhịp sống đương đại để thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm.

Về Khánh Hoà nghe chuyện gốm Chăm Bàu Trúc

Về Khánh Hoà nghe chuyện gốm Chăm Bàu Trúc

VOV.VN - Khánh Hòa là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử và nghề truyền thống đặc sắc. Trong đó có làng gốm Chăm Bàu Trúc - làng gốm cổ xưa bậc nhất Đông Nam Á. Ngày nay, làng nghề này không chỉ gìn giữ những giá trị truyền thống mà còn kết nối với nhịp sống đương đại để thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm.

Người đàn ông gắn bó với nghề gốm Chăm hơn 30 mùa lễ hội Katê
Người đàn ông gắn bó với nghề gốm Chăm hơn 30 mùa lễ hội Katê

VOV.VN - Nghề gốm của người Chăm mang tính chất mẹ truyền con nối, đều do người phụ nữ đảm trách. Tuy nhiên, ông Lâm Hùng Sổi ở làng gốm Bình Đức, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng lại thay đổi quan niệm này. Ngoài sản xuất, ông còn tích cực truyền dạy, quảng bá nghề, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Người đàn ông gắn bó với nghề gốm Chăm hơn 30 mùa lễ hội Katê

Người đàn ông gắn bó với nghề gốm Chăm hơn 30 mùa lễ hội Katê

VOV.VN - Nghề gốm của người Chăm mang tính chất mẹ truyền con nối, đều do người phụ nữ đảm trách. Tuy nhiên, ông Lâm Hùng Sổi ở làng gốm Bình Đức, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng lại thay đổi quan niệm này. Ngoài sản xuất, ông còn tích cực truyền dạy, quảng bá nghề, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu ở Lâm Đồng
Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu ở Lâm Đồng

VOV.VN - Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu có tổng diện tích hơn 8.408 ha; trong đó đất có rừng tự nhiên là trên 7.342 ha, đất có rừng trồng là hơn 281 ha và đất lâm nghiệp chưa có rừng là trên 783 ha, nằm trên địa bàn các xã: Hàm Thuận Nam và Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ).

Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu ở Lâm Đồng

Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu ở Lâm Đồng

VOV.VN - Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu có tổng diện tích hơn 8.408 ha; trong đó đất có rừng tự nhiên là trên 7.342 ha, đất có rừng trồng là hơn 281 ha và đất lâm nghiệp chưa có rừng là trên 783 ha, nằm trên địa bàn các xã: Hàm Thuận Nam và Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục