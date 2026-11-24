Sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội. Theo người dân gần hiện trường, tiếng nổ chát chúa như bom, khiến nhiều ngôi nhà bên cạnh rung lắc mạnh. Hiện trường vụ việc tan hoang, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị hất tung văng khắp vỉa hè.

Hiện trường vụ việc trên phố Nguyễn Văn Tuyết. (Ảnh: MXH)

Lực lượng FAS Angel đang hỗ trợ nạn nhân tại vụ cháy số 168 Nguyễn Văn Tuyết. (Ảnh: FAS Angel)

Tại hiện trường ghi nhận có người bị thương nằm bất động, trên người đầy thương tích. Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

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